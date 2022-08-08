وزيرة تركية تتعهد بإجلاء اللاجئين السوريين من بلادها بحلول 2023

أفاد موقع قناة العربية بأن داريا يانيك وزيرة الأسرة والشؤون الاجتماعية التركية تعهدت بإخلاء بلادها من اللاجئين السوريين خلال عامٍ واحد، وذلك خلال مشاركتها في افتتاح دارٍ للمسنّين في مدينة أضنة الواقعة جنوب البلاد على الحدود مع سوريا.

وأوضحت القناة أن هذه تصريحاتٍ تصدر للمرة الأولى عن شخصية حكومية رفيعة المستوى مع قرب الانتخابات التركية.

وفي 2023 تشهد تركيا انتخاباتٍ رئاسية وبرلمانية حاسمة تحوّل اللاجئون السوريون فيها إلى موضع جدل بالنسبة لحزب “العدالة والتنمية” الحاكم والأحزاب التي تعارضه على حدٍّ سواء، وفق قناة العربية.

وقالت الوزيرة التركية في كلمتها خلال مؤتمر صحفي: “سوف نكثف جهودنا ونعمل بكل طاقتنا حتى لا يتبقى سوريون على أرضنا بعد العام 2023”.

لكن مسألة طرد اللاجئين السوريين من تركيا بأعدادٍ كبيرة تبدو في غاية الصعوبة، بحسب ما تصف محللة سياسية تركية.

وقالت هدية لفنت، المحللة السياسية التركية، إن “تصريحات الوزيرة يانيك تمثّل الموقف الرسمي للحكومة التركية وللحزب الحاكم من مسألة وجود اللاجئين السوريين في البلاد”.

وأضافت لـ”العربية.نت” و”الحدث.نت” أن “الحكومة والحزب الحاكم رغم صدور مثل هذه التصريحات عن مسؤولين بارزين منهما، لكنهما يدركان تماماً أنهما لا يستطيعان إبعاد ملايين السوريين من البلاد قسراً، ولذلك باعتقادي عندما تقول الحكومة التركية إنها لن تطرد اللاجئين السوريين، فهذه تصريحات تبدو واقعية أكثر من تعهّد يانيك مؤخراً”.

وتتطابق تصريحات الوزيرة التركية مع تعهّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي تعهّد قبل نحو شهرين بإعادة أكثر من مليون لاجئ سوري إلى بلده قبيل يونيو المقبل، وهو موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي ستشهدها تركيا خلال أقلٍ من عامٍ من الآن.