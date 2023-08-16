وزيرة الهجرة: 545 ألف مواطن بالخارج اشتركوا بوثيقة تأمين نقل الجثمان

قالت وزيرة الهجرة؛ سها جندي، إن المشتركين في وثيقة التأمين على المصريين في الخارج، التي توفر التغطية التأمينية بحالات الوفاة ونقل الجثامين، بلغ عددهم 545 ألف مواطن، ما دفع إلى تشجيع إطلاق مشروع متكامل في صورة وثيقة أو صندوق بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي يغطي كافة حالات الطوارئ.

وعقدت السفيرة سها جندي؛ وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مؤتمرًا صحفيًا لاستعراض إنجازات عمل الوزارة، بمناسبة مرور عام على توليها حقيبة وزارة الهجرة، بحضور عدد من الصحفيين والإعلاميين والقنوات التلفزيونية.

وأضافت أن مصر استضافت للمرة الأولى في تاريخها، اجتماعات فريق عمل الكوميسا الخاصة بالزيارات القطرية للمنظمة، بمشاركة 5 وزارات مصرية، في إطار مشروع تيسير التجارة الخاص بالسوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي، لتعزيز التكامل الإقليمي والتنمية.

وألمحت إلى شروع الوزارة في إنشاء الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج، والتنسيق مع وزراء التجارة والصناعة، وقطاع الأعمال، والمالية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والسياحة، ورؤساء الهيئة العامة للاستثمار، وهيئة الرقابة المالية، والبورصة المصرية، للتشاور حول أنشطة العمل، وإعداد قائمة بأهم مجالات الاستثمار الزراعي والحيواني وطرحها على المستثمرين المصريين بالخارج.

وأكدت على دور الوزارة في وضع آليات مستدامة لتمكين الدولة من الاستفادة من المصريين بالخارج في مجالات التنمية وتحقيق الربط بينهم ووطنهم، للمشاركة في تنفيذ خطط التنمية القومية بشتى المجالات الاقتصادية والاستفادة من رغبة العلماء والخبراء والمستثمرين المصريين بالخارج في دعم خطط التنمية القومية، كذلك دعم الرؤية والبرنامج الاقتصادي للدولة بخلق بيئة استثمارية جاذبة لتشجيع المصريين بالخارج للمشاركة في الاستثمار ودعم الاقتصاد المصري، مع تعريف المصريين بالخارج بالمزايا والفرص الاستثمارية والمشروعات القومية والاستثمارية المتاحة لهم بالوطن وتشجيعهم على القيام بالاستثمار بالمجالات المختلفة بالوطن.