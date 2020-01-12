استثمار

وزيرة الهجرة : 500 مصري بالخارج يؤسسون مدينة طيبة لمعالجة المواطن البسيط

الطبيب المصري بالخارج معروف بأنه من أجود وأكفأ الأطباء
أحمد عاشور 12:21 م, الأحد, 12 يناير 20 12:21 م, الأحد, 12 يناير 20

شارك الخبر مع أصدقائك

كشفت نبيلة مكرم وزيرة الهجرة عن أن 500 طبيب مصري سيؤسسون مدينة طبية في العاصمة الإدارية الجديدة لمعالجة المواطن البسيط .

وأضافت وزيرة الهجرة على هامش افتتاح وحدة المستثمرين العاملين بالخارج في مقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة صباح اليوم الأحد، بحضور المستشار محمد عبد الوهاب المستشار التنفيذي للهيئة، أن الوزارة تواصل مع الأطباء العاملين بمختلف دول العالم.

وتم ترتيب اجتماع مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التي امدتهم بكافة التراخيص اللازمة والأوراق ومن المقرر معاينة الأراضي اليوم .

وذكرت الوزيرة أن الطبيب المصري بالخارج معروف عنه أنه من أجود وأكفأ الأطباء، لافتة إلى أن المشروع سيضمن الدكتور كمال إبراهيم أستاذ العمود الفقري والدكتور مجدي يعقوب.

وحدة المستثمرين المصريين بالخارج، ستكون مسئولة عن إنهاء جمنيع الإجراءات الخاصة بهم ومتابعتهم.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أحمد عاشور

حاصل علي بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة ،يعمل في جريدة المال منذ عام 2010 ويشغل منصب رئيس قسم الاستثمار والنقل بالجريدة.

ملف الكاتب أحمد عاشور

اقرأ أيضاً

تنظيم جولة لكبار مستثمري الخليج في العاصمة الإدارية لجذب الاستثمار 

صفية حمدي 12:31 م, الأثنين, 6 يناير 20

وزير الإسكان : نصف مليون شخص يعملون في العاصمة الإدارية الجديدة (فيديو)

أحمد صبري 12:00 ص, الأحد, 5 يناير 20

ضمن حصاد «مصر تستطيع».. وزيرة الهجرة تثمن جهود المصريين بالخارج في التنمية الشاملة

هيثم سمير 2:27 م, السبت, 7 ديسمبر 19

سفير بكين بالقاهرة: حجم الاستثمارات الصينية بمصر تخطى 7 مليارات دولار

سمر السيد 1:22 م, الخميس, 5 ديسمبر 19

أقيم يومى الجمعة والسبت.. 3 مليارات دولار حصيلة اتفاقيات منتدى الاستثمار فى أفريقيا 2019

المال - خاص 7:29 ص, الأحد, 24 نوفمبر 19

خلال فاعليات منتدى إفريقيا 2019.. المشاركون: أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص والاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة

المال - خاص 8:44 م, الجمعة, 22 نوفمبر 19