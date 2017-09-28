وزيرة الهجرة: 2000 فرصة عمل للشباب الأسبوع المقبل

ولاء البريقالت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين فى الخارج، نادية مكرم، اليوم الخميس، إن الوزارة ستوقع الأسبوع المقبل بروتوكول تعاون مع وزارة الصناعة والتجارة ووزارة التربية والتعليم، بشأن توفير 2000 فرصة تدريب للشبابجاء تلك التصريحات على هامش مشاركة الوزيرة في ملتقي المرأة العاملة الذى

ولاء البري

قالت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين فى الخارج، نادية مكرم، اليوم الخميس، إن الوزارة ستوقع الأسبوع المقبل بروتوكول تعاون مع وزارة الصناعة والتجارة ووزارة التربية والتعليم، بشأن توفير 2000 فرصة تدريب للشباب

جاء تلك التصريحات على هامش مشاركة الوزيرة في ملتقي المرأة العاملة الذى نظمه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بمقره بشارع الجلاء برمسيس، تحت رعاية النائب جبال المراغي رئيس الاتحاد، والسيدة النائبة مايسة عطوة سكرتارية المرأة العاملة والطفل، التى استقبلت الوزيرة بلافتات ترحبيية كتب عليها “أنتى عظيمة من عظيمات مصر”

وأوضحت الوزيرة، أنه سيتم الإعلان عن تفاصيلها الأسبوع المقبل

وأكدت أن معرفة تخصصات الشباب فى المحافظات المختلفة أمر هام، مشيرة إلى أن ذلك يمكن الوزارة من تدريبهم التدريب اللائق بما يتناسب مع فرص العمل التى تتاح سواء داخل مصر أو خارجها.

وبدأت فعاليات الملتقي بالسلام الجمهوري، تلاها كلمة ترحبية من النائبة مايسة عطوة لوزيرة الهجرة، ذكرت بها مدى الجهد الهائل التى استطاعت وزارة الدولة للهجرة تنفيذه فى هذه المدة القياسية منذ عودتها، مؤكدة على أهمية الحملة الإعلامية التى أطلقتها وزارة الهجرة بالمحافظات المصرية خاصة الأكثر تهجيرا للشباب تحت شعار “قبل ما تهاجر فكر وشاور”.

وفى كلمتها استهلت وزيرة الهجرة اللقاء بالإعراب عن سعادتها بمشاركتها فى هذا الملتقي، حيث وجهت التحية للسيدات الحاضرات من مختلف المحافظات.

وأكدت أن كل امرأة لها دور مهم وفعال فى مكانها، وطالبتهم بضرورة تأسيس جروبات عمل، لمشاركة الوزارة فى حملة التوعية بخطورة الهجرة غير الشرعية، ورصدهم لاحتياجات الشباب والأسر بالمحافظات وتوعيتهم بخطورة هذه القضية وذلك بشكل سريع وفعال.

وأوضحت مدى النتائج الإيجابية التى نتجت عن زيارتها الأخيرة لمحافظة البحيرة بصحبة الفنان محمد رمضان، مؤكدة أنها على استعداد لزيارة جميع المحافظات ومقابلة الشباب والحديث معاهم بالتنسيق مع سيدات الاتحاد.

وذكرت الوزيرة أن الوزارة تعد وزارة وليدة، مؤكدة أن هدف الوزارة الدائم مساندة المصري فى الخارج ومحاولة حل المشاكل التى تواجه، وربطه بكافة الجهات المعنية الأخري.

ووصفت الوزارة “بمجلس وزراء مصغر للمصريين فى الخارج”، حيث تتعاون الوزارة مع كافة الوزارات الأخري لتسهيل أمور المصريين فى الخارج.

وأوضحت أن المصري فى الخارج يظن دائما أن الدولة تحتاج لإستثمارته فقط، وبالتالى يترتب على هذا أزمة ثقة كبيرة بينه وبين دولته، ولعل قرار رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي بعودة وزارة الهجرة كان للتأكيد على أن الدولة تهتم بأبنائها فى الخارج.

وأشارت مكرم إلى أن الدولة تضع نصب عينيها المصري فى الخارج، وأنها دائما فى حاجة لجهودهم، لهذا قامت الوزارة بعمل شهادة بلادي.

وقالت إن هذه الشهادة “مثلت إضافة قوية لمصادر ضخ العملة الصعبة بإقتصاد الدولة في وقت ‏كانت الدولة بحاجة لضخ مزيد من العملة الصعبة في شرايين الاقتصاد المصري، في وقت كانت ‏قوى الشر تضغط لمنع التحويلات من المصريين بالخارج”.