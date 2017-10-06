وزيرة الهجرة ووفد إعلامي يزورن مصابي القوات المسلحة بمجمع المعادى

بدور إبراهيم زارت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مُصابي العمليات من أبناء القوات المسلحة، الذين أُصيبوا أثناء مكافحة النشاط الإرهابى فى سيناء، الذين يخضعون للعلاج بالمجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى. ونقلت الوزيرة تهنئة المصريين بالخارج لقواتنا المسل



بدور إبراهيم

زارت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مُصابي العمليات من أبناء القوات المسلحة، الذين أُصيبوا أثناء مكافحة النشاط الإرهابى فى سيناء، الذين يخضعون للعلاج بالمجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى.

ونقلت الوزيرة تهنئة المصريين بالخارج لقواتنا المسلحة، في ذكري انتصارات أكتوبر المجيدة، مقدمة تحية إجلال واعتزاز وتقدير للأجيال الشابة من المقاتلين أبناء جيل أكتوبر وما يقدمونه من بطولات وتضحيات في مواجهة الإرهاب.

من ناحية أخرى، نظمت إدارة الشئون المعنوية جولة لعدد من الإعلاميين والمحررين بالمؤسسات الصحفية المختلفة لزيارة مجموعة من أبطال القوات المسلحة المصابين خلال العمليات ضد الإرهاب بسيناء، والذين يخضعون لتلقى الرعاية الطبية بالمجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى ومستشفي القوات المسلحة بالحلمية للعظام والتكميل.

