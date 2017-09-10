وزيرة الهجرة وتواضروس يفتتحان أكبر برج للكنيسة المصرية بملبورن

مكرم: البرج بناه المصريون وأخشابه وأيقوناته من مصر
ولاء البري
شهدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج مراسم افتتاح أكبر برج وسط أهم ميادين مدينة ملبورن للكنيسة المصرية فى أستراليا في حضور قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في أول أيام زيارتها لاستراليا يرافقها وفد برلمانى مصري برئاسة المهندس محمد السويدي، رئيس ائتلاف «دعم مصر»، والنائبتان د. ماريان عازر، ود.أنيسة حسونة
شهد الافتتاح اليوم حضور ممثلين عن الحكومة الفيدارلية وممثل عن رئيس الوزراء الاسترالي، بجانب حضور السفير المصري محمد خيرت والقنصل العام محمد فهمي.
من جانبها أعربت السفيرة نبيلة مكرم خلال كلمتها في افتتاح الكنيسة عن فخرها وسعادتها بإنشاء برج الكنيسة المصرية في قلب ملبورن واهم أحيائها التجارية وحي رجال الأعمال ويعد علامة معمارية في ملبورن، وأكدت أن هذا الحدث يمثل حالة من الفخر لكل مصري يقيم باستراليا، ويعد تجسيدا واضحا عن العمل الجاد للجالية المصرية هناك وقدرتها على التواصل مع السلطات الاسترالية واستيفاء الاجراءات اللازمة لإقامة البرج، وأضافت مكرم أنه لمن مصادر الفخر والسرور أن تكون جميع الأخشاب المستخدمة في الكنيسة من الخشب المصري، بالاضافة للايقونات، كما أنها قامت بأيدي المصريين في أستراليا.
وأكدت مكرم حرص الوفد البرلماني المصري لحضور افتتاح البرج تأكيدا منهم على دعم البرلمان لمجهودات الجالية المصرية بأستراليا، كما أشارت للكلمة الوطنية التي ألقاها البابا تواضروس خلال افتتاح البرج، وما حملته من معان سامية مهمة رسمة صورة مصر الحقيقية جلية أمام جميع الحضور.
كما أشارت خلال كلمتها الي ما تلمسه من روح وطنية بين مختلف المصريين باستراليا، من خلال التعاون الكبير بين أفراد الجالية في المناسبات الوطنية المصرية والوقوف خلف اي دعوة لدعم ومساندة مصر خلال تلك الفترة، مؤكدة الدور الكبير للكنيسة المصرية بالخارج في بث هذه الروح بين جموع المصريين على مستوى العالم.
وقال السفير محمد خيرت سفير مصر بأستراليا إن برج “الايبورو” التابع للكنيسة المصرية بملبورن يعد تتوجا لجهود الجالية في ملبورن والأنبا سريال اسقف بملبورن وتوابعها، حيث يحتوي البرج على اربعة طوابق ضخمة الأولى منه تتضمن كنيسة اضافة الي قاعات محاضرات ومركز ثقافي.
وأكد خيرت على الترحيب البالغ من الحكومة الأسترالية بزيارة وزيرة الهجرة، باعتبارها خطوة مهمة لتدعيم العلاقات الثنائية بين البلدين في العديد من الجوانب، نظرا لما لاحظناه من تأييد كبير من وزراء الحكومة والحاكم العام بملبورن وتقديرهم لجهود مصر في المنطقة العربية والشرق الاوسط في مكافحة الإرهاب، كما أعلنوا تضامنهم مع مصر في حربها على هذه الظاهرة العالمية والتي يجب على جميع الدول ان تقف أمامها بكل حزم.
من جانبه أيضا قال المهندس محمد السويدي، رئيس ائتلاف «دعم مصر»، إن ما شاهده خلال افتتاح برج الكنيسة المصرية لهو أمر مشَرف لكل مصري يدل على مدى تلاحم المصريين بالخارج وقدرتهم على الإنجاز والعمل، وتحقيق نجاحات كبيرة تعود بالمردود الإيجابي على مصر، وتبعث بالصورة الحقيقية لها في مختلف دول العالم.
كما اعربت النائبة أنيسة حسونة عن فخرها وسعادتها لحضورها هذا الحدث المهم، موجهة الشكر للسفيرة نبيلة مكرم على هذه الدعوة لحضور الافتتاح، وأكدت أنه كان يوما وطنيا اتحد فيه المصريون لاحترام مقدساتهم والاحتفال بمثل هذه المناسبات المهمة بغض النظر عن ديانتهم، وأضافت أن هناك نشاطا ملحوظا في أداء عمل وزارة الهجرة والسفيرة نبيلة مكرم في ربط جميع المصريين بالخارج بوطنهم الأم.