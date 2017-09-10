وزيرة الهجرة وتواضروس يفتتحان أكبر برج للكنيسة المصرية بملبورن

مكرم: البرج بناه المصريون وأخشابه وأيقوناته من مصر

ولاء البري

شهدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج مراسم افتتاح ‏أكبر برج وسط أهم ميادين مدينة ملبورن للكنيسة المصرية فى أستراليا في حضور قداسة البابا ‏تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في أول أيام زيارتها لاستراليا يرافقها وفد برلمانى مصري برئاسة ‏المهندس محمد السويدي، رئيس ائتلاف «دعم مصر»، والنائبتان د. ماريان عازر، ود.أنيسة ‏حسونة

شهد الافتتاح اليوم حضور ممثلين عن الحكومة الفيدارلية وممثل عن رئيس الوزراء ‏الاسترالي، بجانب حضور السفير المصري محمد خيرت والقنصل العام محمد فهمي.‏

من جانبها أعربت السفيرة نبيلة مكرم خلال كلمتها في افتتاح الكنيسة عن فخرها وسعادتها ‏بإنشاء برج الكنيسة المصرية في قلب ملبورن واهم أحيائها التجارية وحي رجال الأعمال ويعد ‏علامة معمارية في ملبورن، وأكدت أن هذا الحدث يمثل حالة من الفخر لكل مصري يقيم ‏باستراليا، ويعد تجسيدا واضحا عن العمل الجاد للجالية المصرية هناك وقدرتها على التواصل ‏مع السلطات الاسترالية واستيفاء الاجراءات اللازمة لإقامة البرج، وأضافت مكرم أنه لمن ‏مصادر الفخر والسرور أن تكون جميع الأخشاب المستخدمة في الكنيسة من الخشب المصري، ‏بالاضافة للايقونات، كما أنها قامت بأيدي المصريين في أستراليا.

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وأكدت مكرم حرص الوفد البرلماني المصري لحضور افتتاح البرج تأكيدا منهم على دعم ‏البرلمان لمجهودات الجالية المصرية بأستراليا، كما أشارت للكلمة الوطنية التي ألقاها البابا ‏تواضروس خلال افتتاح البرج، وما حملته من معان سامية مهمة رسمة صورة مصر الحقيقية ‏جلية أمام جميع الحضور.

كما أشارت خلال كلمتها الي ما تلمسه من روح وطنية بين مختلف المصريين باستراليا، من ‏خلال التعاون الكبير بين أفراد الجالية في المناسبات الوطنية المصرية والوقوف خلف اي دعوة ‏لدعم ومساندة مصر خلال تلك الفترة، مؤكدة الدور الكبير للكنيسة المصرية بالخارج في بث هذه ‏الروح بين جموع المصريين على مستوى العالم.‏

وقال السفير محمد خيرت سفير مصر بأستراليا إن برج “الايبورو” التابع للكنيسة المصرية ‏بملبورن يعد تتوجا لجهود الجالية في ملبورن والأنبا سريال اسقف بملبورن‏ وتوابعها، حيث ‏يحتوي البرج على اربعة طوابق ضخمة الأولى منه تتضمن كنيسة اضافة الي قاعات محاضرات ومركز ثقافي.‏

وأكد خيرت على الترحيب البالغ من الحكومة الأسترالية بزيارة وزيرة الهجرة، باعتبارها خطوة مهمة ‏لتدعيم العلاقات الثنائية بين البلدين في العديد من الجوانب، نظرا لما لاحظناه من تأييد كبير من ‏وزراء الحكومة والحاكم العام بملبورن وتقديرهم لجهود مصر في المنطقة العربية والشرق الاوسط في ‏مكافحة الإرهاب، كما أعلنوا تضامنهم مع مصر في حربها على هذه الظاهرة العالمية والتي ‏يجب على جميع الدول ان تقف أمامها بكل حزم. ‏

من جانبه أيضا قال المهندس محمد السويدي، رئيس ائتلاف «دعم مصر»، إن ما شاهده خلال ‏افتتاح برج الكنيسة المصرية لهو أمر مشَرف لكل مصري يدل على مدى تلاحم المصريين ‏بالخارج وقدرتهم على الإنجاز والعمل، وتحقيق نجاحات كبيرة تعود بالمردود الإيجابي على ‏مصر، وتبعث بالصورة الحقيقية لها في مختلف دول العالم.‏

كما اعربت النائبة أنيسة حسونة عن فخرها وسعادتها لحضورها هذا الحدث المهم، موجهة الشكر ‏للسفيرة نبيلة مكرم على هذه الدعوة لحضور الافتتاح، وأكدت أنه كان يوما وطنيا اتحد فيه ‏المصريون لاحترام مقدساتهم والاحتفال بمثل هذه المناسبات المهمة بغض النظر عن ديانتهم، ‏وأضافت أن هناك نشاطا ملحوظا في أداء عمل وزارة الهجرة والسفيرة نبيلة مكرم في ربط ‏جميع المصريين بالخارج بوطنهم الأم.‏