وزيرة الهجرة : نقف في صف المصريين لعودة حقوقهم مع احترام قوانين البلد المضيف

أكدت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج نبيلة مكرم اليوم، أن الدولة المصرية تقف في صف أبنائها لعودة حقوقهم كاملة بالتوازي مع احترام قوانين البلد المضيف، وتحرص على متابعة تفاصيل الشكاوى والاستفسارات الواردة من المصريين بالخارج والعمل على تحقيق أفضل استجابات ممكنة لهم.

وأشارت نبيلة مكرم – عقب استعراض تقرير بشأن موقف تلقي شكاوى المواطنين بالخارج الواردة خلال شهري مايو ويونيو الماضيين – إلى نجاح الوزارة في إعادة مواطن مصري يعمل بالمملكة العربية السعودية إلى أرض الوطن، بعد التنسيق مع الجهات المعنية في كل من مصر و السعودية.