وزيرة الهجرة : نعمل على توعية المصريين في الخارج بحقوقهم

ولاء البريقالت نبيلة مكرم إن وزارة الهجرة حريصة على نسج تعاون مثمر وبناء مع المجلس القومي لحقوق الإنسان وتحقيق أقصى استفادة من خبرات المجلس العميقة في ملفات حقوق الإنسان لتقديم كافة الخدمات للمصريين بالخارج والتوعية بحقوقهم.وأضافت الوزيرة، خلال لقاء اليوم مع محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق ال

ولاء البري

قالت نبيلة مكرم إن وزارة الهجرة حريصة على نسج تعاون مثمر وبناء مع المجلس القومي لحقوق الإنسان وتحقيق أقصى استفادة من خبرات المجلس العميقة في ملفات حقوق الإنسان لتقديم كافة الخدمات للمصريين بالخارج والتوعية بحقوقهم.

وأضافت الوزيرة، خلال لقاء اليوم مع محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن وزارة الهجرة تمتلك استراتيجية واضحة لإشراك المصريين بالخارج في عمليات التنمية المستدامة لمصر، وتسعى لسماع جميع الاقتراحات والتوصيات الخاصة بهذا الملف.

من جانبه قال فايق إن المرحلة الحالية تشهد طفرة واضحة في تعامل الدولة المصرية مع حقوق المواطن المصري بالخارج، وذلك للدور الكبير التي تقوم به وزارة الهجرة في تلبية مختلف مطالب واحتياجات المصريين بالخارج، والدفاع عن حقوقهم في مختلف بلدان العالم، مضيفا أن وزيرة الهجرة تتحلى بروح المبادرة والتدخل السريع لحل أي من الأزمات التي يتعرض لها المصري بالخارج.

وأكد فايق أن المجلس القومي لحقوق الإنسان دائما ما يرحب بالتعاون مع وزارة الهجرة، من خلال التنسيق المستمر في ملف حقوق المواطن المصري، مضيفا أن تعاون الوزارة والمجلس يضع ضمن أولوياته ربط حقوق المصري بالخارج بعمليات التنمية التي تقوم عليها الدولة خلال المرحلة الراهنة، فضلا عن الجهد الكبير من وزارة الهجرة لخلق جسور من الثقة بين الدولة ومواطنيها بالخارج وجعلهم جزءا من عملية النهضة المستدامة، بالإضافة لرفع مستوي الانتماء الوطني عند كافة أبناء الجاليات المصرية بالخارج.