وزيرة الهجرة: ندرس إضافة خطر العجز إلى أمان المصريين

سيد بدر: كشفت وزيرة الهجرة والمصريين فى الخارج نبيلة مكرم، عن وجود مباحثات لتغطية خطر العجز الكلى أو الجزئى عبر شهادة آمان المصريين التى تولت البنوك الحكومية (الأهلى، ومصر، والقاهرة، والزراعى) إصدارها قبل 5 أسابيع بعائد سنوى %16، فى إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى للتأمين على العمالة المؤ

سيد بدر:



كشفت وزيرة الهجرة والمصريين فى الخارج نبيلة مكرم، عن وجود مباحثات لتغطية خطر العجز الكلى أو الجزئى عبر شهادة آمان المصريين التى تولت البنوك الحكومية (الأهلى، ومصر، والقاهرة، والزراعى) إصدارها قبل 5 أسابيع بعائد سنوى %16، فى إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى للتأمين على العمالة المؤقتة والموسمية.

أعلنت الوزيرة فى مؤتمر صحفى، بحضور رؤساء البنوك الأربعة، بدء إتاحة الاكتتاب فى الشهادة للمصريين العاملين فى الخارج، الذين يصل عددهم إلى 10 ملايين نسمة، مشيرة إلى أنها لاحظت قبولًا من مصريى الخارج على فكرة الشهادة الجديدة أثناء لقاءاتها معهم لحثهم على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية.

قال هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلي، إن الشهادة سيتم بيعها فى الخارج عبر فروع البنوك الوطنية، وشبكة المراسلين التى تغطى معظم دول العالم بجانب مكاتب وشركات الصرافة، موضحا أن المصريين فى أماكن النزاعات يمكنهم الشراء عبر المواقع الإلكترونية للبنوك.

أضاف أن الشهادة مطروحة بالجنيه المصري، ويمكن شراؤها عبر بطاقات الخصم التى يمتلكها معظم المصريين بالخارج بأى عملة، على أن يتم تحويل مقابلها بالجنيه لشركة التأمين ويتم ربطها باسم العميل بالعملة المحلية. ولفت إلى أن هناك مراحل أخرى للشهادة يتم دراستها فى حالة العجز كما أن المدة المحددة بنحو 3 سنوات تجدد مرتين وقد يتم زيادتها مستقبلا.

قال إن مصرفه قام ببيع 35 ألف شهادة أمان لمواطنين بقيمة 53 مليون جنيه منذ إطلاقها، مضيفا أن البنك لديه طلبات من شركات لإصدار 300 ألف شهادة بقيمة 300 مليون جنيه.

وقال محمد الإتربي، رئيس بنك مصر، إن البنك باع شهادة أمان بقيمة 105 ملايين جنيه حتى الآن، واتفق على بيع شهادات بقيمة 450 مليون وجار إصدارها حاليا.

أوضح طارق فايد، رئيس بنك القاهرة، أن مصرفه باع 15 ألف شهادة أمان منذ إطلاقها بقيمة 18 مليون %35 منها لعملاء المشروعات متناهية الصغر، مضيفا أن البنك لديه طلبات لإصدار 200 ألف شهادة.

قال تامر زين العابدين، نائب رئيس بنك الائتمان الزراعي، فى تصريحات لـ«المال» إن مصرفه يشارك البنوك الحكومية الكبرى فى طرح الشهادة للمصريين بالخارج عبر شبكة المراسلين للبنك وشركات التحويلات التى يتعامل معها مثل الراجحي، مشيرا إلى وصول مبيعات الشهادة لديه إلى 129 مليوناً.