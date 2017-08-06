وزيرة الهجرة: نتابع قضية المصري المقتول في أمريكا

الجنازة فى كنيسة سان مارك كليفلاند اوهايو .. وسيدفن في الولايات المتحدة بطلب أهله ولاء البري قالت نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إنها تابعت قضية المواطن المصري "هشام كامل " الذي تم قتله في ولاية كليفلاند بالولايات المتحدة الامريكية، حيث سلمت الشرطة المحلية الجثمان للاسرة عق

الجنازة فى كنيسة سان مارك كليفلاند اوهايو .. وسيدفن في الولايات المتحدة بطلب أهله



ولاء البري

قالت نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إنها تابعت قضية المواطن المصري “هشام كامل ” الذي تم قتله في ولاية كليفلاند بالولايات المتحدة الامريكية، حيث سلمت الشرطة المحلية الجثمان للاسرة عقب الانتهاء من الاجراءات القانونية ويرقد الجثمان الان فى بيت جنائز، على أن تكون الجنازة فى كنيسة سان مارك كليفلاند اوهايو يوم السبت القادم.

وقال السفير أحمد فاروق قنصل مصر بنيويورك في اتصال مع مكرم، إنه قام بعرض المساعدة بتولي نقل الجثمان لمصر ولكن الاسرة اختارت أن يتم الدفن فى امريكا.

وطالبت وزيرة الهجرة المواطنين المصريين بالخارج توخي الحذر، وعدم التعامل مع المواقع الالكترونية المجهولة، تحسبا لعدم وقوعهم ضحايا لعمليات اجرامية من أي نوع.

يشار إلى كامل مهاجر مصري يبلغ من العمر 52 عامًا، لقي مصرعه الخميس الماضي إثر مقاومته لمحاولة سرقة سيارته في مدينة كلايفلاند بولاية أوهايو.