وزيرة الهجرة: مصر تمنح المستثمرين الأجانب «الرخصة الذهبية» لضخ المزيد من المشروعات

أوضحت السفيرة سها جندي؛ وزيرة الهجرة، أن الحملة التي أطلقتها الوزارة هدفها توضيح أهمية الترويج لدور الدولة المصرية وجهود تحفيز الاستثمار في مصر ضمن الإستراتيجية التي تتبناها الوزارة للتواصل مع المستثمرين بالخارج. تهكما نطرح أهم ما يميز السوق المصرية من عوامل الجذب والفرص المتاحة للاستثمار في مختلف المجالات في ظل ما تقوم به مصر من عمليات التنمية في مختلف الأماكن والمجالات، و توفير خارطة الاستثمار الصناعي وتهيئة مناخ الاستثمار بجانب إتاحة كافة المزايا للمستثمرين وتوفير كافة المزايا للمستثمرين، ومن بينها الرخصة الذهبية التي أطلقتها مصر مؤخرًا وتوفير خريطة استثمار صناعية توضح كافة المجالات المتاحة تقديم كافة التيسيرات لإطلاق المشروعات في مصر سواء عن طريق تقديم دراسات الجدوى أو التيسير في إطلاق الشركات وغيرها.

وأضافت وزيرة الهجرة أن هذه الحملة تتضمن فيديوهات قصيرة يقدم فيها الخبراء المصريون بالخارج عرضا مختصرًا وشهادتهم عن الاستثمار في مصر وما لمسوه بأنفسهم خلال رحلة الاستثمار في العديد من المشروعات، مؤكدة أن إطلاق الحملة رسالة من المصريين بالخارج إلى المصريين بالداخل، لتوضح تعاملات مصر مع المزيد من فرص الاستثمار في العديد من المجالات.

وتابعت وزيرة الهجرة أن مصر حريصة على إتاحة مختلف الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين ورجال الأعمال المصريين بالخارج، بجانب تنظيم الفعاليات التي تروج لما تمتاز به مصر من فرص واعدة.

وأوضح عادل بولس؛ رجل الأعمال المصري في كندا ورئيس شبكة الأعمال المصرية الكندية وعضو المجلس التأسيسي للشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج، أن هناك أزمة اقتصادية تلقى بظلالها على العالم كله، ما يؤثر في أسعار المواد الغذائية ومختلف المنتجات، مشيرًا إلى أنه في شركته “أميرة لاستيراد المنتجات الغذائية” يلمس ذلك بنفسه، نتيجة وباء كورونا المستجد وكذلك نظرًا لتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

وتابع أنه يعمل منذ 30 عامًا في استيراد المنتجات الغذائية من مصر إلى كندا، مؤكدًا أن مصر بها العديد من المميزات الكبيرة لنجاح العاملين في مجال ريادة الأعمال والمشروعات الاستثمارية، وبشكل خاص لدعم كل المستويات التنفيذية والقيادة السياسية للمستثمرين، مستعرضًا عددًا من الأفكار الاستثمارية في مجال الصناعات الغذائية والإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية والصناعات المكملة لها، بالإضافة إلى طرح فكرة مشاركة مصر في المعرض السياحي العالمي الذي يقام في كندا سنويًا لعرض المقومات السياحية التي تحظى بها مصر، كونها سوقًا سياحية جيدة للكنديين وبشكل خاص كبار السن في فصل الشتاء.

والفيديو التالي يضم الفيديو المجمّع للحملة: