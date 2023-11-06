وزيرة الهجرة: مصر تسير بخطى سباقة لتنفيذ مبادرات تطوير الصناعة الوطنية

أكدت وزيرة الهجرة أن مصر تخطو خطوات سباقة في وضع خطة منهجية متكاملة وتنفيذ عدد من المبادرات لتطوير قطاع الصناعة الوطنية، وتعميق التصنيع المحلي، عبر التوسع في إقامة المجمعات الصناعية وتوفير مستلزمات الإنتاج، التي يتم يعرفها المصريون بالخارج، خلال لقاءات الوزارة معهم، ضمن مبادرة “ساعة مع الوزيرة”، بجانب تعريفهم بالتيسيرات غير المسبوقة، التي تقدمها مصر لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في مختلف القطاعات، لرفع القدرة التنافسية للمنتج المصري، سواء في الأسواق الداخلية أم العالمية.

جاء ذلك خلال مشاركة السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في فعاليات “قمة مصر الثانية لحلول الأعمال”، تحت شعار “سد الفجوة”،

بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وحسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر،

وبعض رجال الصناعة والاستثمار وخبراء الاقتصاد وممثلي وزارات ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

وأشارت السفيرة سها جندي إلى أن وزارة الهجرة تقوم بدور حيوي وفعال في جذب استثمارات المصريين بالخارج لضخّها في منظومة الاقتصاد الوطني في ضوء التكليفات الرئاسية وإستراتيجية عمل الوزارة؛ بهدف السعي لتحقيق أهداف إستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة 2030،

مؤكدة تفعيل التواصل مع أبناء مصر من المغتربين حول العالم ومع المستثمرين المصريين بالخارج والعمل على حل مشكلاتهم في مجال الاستثمار، بالتنسيق مع كل الجهات المعنية بالدولة والاستجابة لمطالبهم ومقترحاتهم، وخاصة فيما يتعلق بتذليل عقبات الاستثمار في مصر.

وتابعت إن الوزارة استجابت لمطالب المصريين بالخارج التي عُرضت في مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج العام الماضي والخاصة بتأسيس شركة استثمارات المصريين بالخارج،

مشيرة إلى اعتماد رئيس مجلس الوزراء تلك التوصية، وعقد العديد من الاجتماعات مع الوزارات ذات الصلة، وتنسيق اجتماعات ولقاءات مع رجال الأعمال والمستثمرين المصريين بالخارج؛ بهدف وضع التصور لشكل الشركة ونشاطها وطريقة تكوينها.

وأشارت إلى استجابة الدولة المصرية لمطالب المصريين بالخارج فيما يتعلق بإعادة العمل بمبادرة “استيراد سيارات المصريين بالخارج” لمدة 3 أشهر أخرى، بدءًا من أكتوبر الماضي،

وإتاحة شهادة “معاش بكرا بالدولار”، للمصريين بالخارج، وهي ميزة تقدم للمصريين بالخارج لأول مرة، بجانب العديد من المحفزات التي قدمتها الوزارة للمصريين بالخارج في مختلف المجالات.