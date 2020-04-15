وزيرة الهجرة للمصريين في الخارج: اطمنكوا الدولة مبتنساش ولادها

قالت "محدش يقدر يمنع أي حد يرجع بلده ومصر تفتح ذراعيها لكل أبنائها في الخارج".

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج: “رسالتي لكل المصريين في الخارج.. عايزه اطمنكوا أن الدولة مبتنساش ولادها في الخارج وإن القيادة السياسية أعادت وزارة الهجرة لتكون مسئولة عن تقديم كل أوجه الدعم والرعاية للمصريين في الخارج”.

جاء ذلك في كلمة وجهتها وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، للمصريين العالقين بالخارج نشرت عبر صفحة الوزارة بفيسبوك

وأضافت “في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم أجمع وليس مصر فقط بسبب تداعيات فيروس كورونا، نضع الأولوية للعالقين بالخارج بصفة استثنائية”.

وتابعت: “اللي سافر في زيارة أو علاج أو يحضر نشاط ثقافي أو مؤتمر أو اجتماع وبالطبع أيضا شريحة الطلاب فتلك الشرائح ليس لها سكن أو مصدر رزق”.

وأشارت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إلى أنه تم تشكيل لجنة من الهجرة والخارجية والصحة والطيران لرصد أعداد العالقين وبحث إجراءات عودتهم لوطنهم، قائلة: “الدولة تنظر للمصريين بالخارج دون تمييز لشريحة عن أخرى ولكن لدينا أولويات”.

وتابعت وزيرة الهجرة: “أؤكد للمصريين بالخارج إننا شايفينكم وشايفيين العمال بالكويت والمرأة المهاجرة وشباب الجيل الثاني والثالث والعلماء”.

ووجهت وزيرة الهجرة رسالة خاصة للعالقين بالخارج، قائلة: “شغالين على إعادتكم وهناك جدول زمني سيوضع أمام رئيس الوزراء بالدول طبقا للأعداد التي وافتنا بها وزارة الخارجية من خلال السفارات والقنصليات وسنعلن تباعا كل دولة وتوقيتاتها” .

واختتمت وزيرة الهجرة رسالتها قائلة: “محدش يقدر يمنع أي حد يرجع بلده ومصر تفتح ذراعيها لكل أبنائها في الخارج ولكننا في ظروف استثنائية اطمنوا”.

