وزيرة الهجرة في الإمارات للمشاركة بمعرض عقارات النيل

ولاء البري توجهت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج صباح اليوم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تشهد أولى دورات ملتقى الأعمال الخاص بمعرض عقارات النيل 2017، المقرر عقده مساء اليوم الأربعاء، في مدينة أبو ظبي، بالإمارات العربية المتحدة، تحت شعار " مصر بتقرب لك



ولاء البري

توجهت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج صباح اليوم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تشهد أولى دورات ملتقى الأعمال الخاص بمعرض عقارات النيل 2017، المقرر عقده مساء اليوم الأربعاء، في مدينة أبو ظبي، بالإمارات العربية المتحدة، تحت شعار ” مصر بتقرب لك “، بحضور ممثلين لحكومتي مصر، والإمارات، ومجموعة من الخبراء، وممثلي الشركات، ومجتمع الأعمال، بهدف تبادل الرؤى والخبرات، بالاضافة إلى رسم ملامح مستقبل الاستثمار العقاري في مصر، والوطن العربي.

وينطلق ملتقى الأعمال برعاية وحضور السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والمهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والدكتور صابر سليمان مساعد وزيرة الهجرة للشئون الفنية، والدكتور سلطان الجابر، وزير الدولة للحكومة الاتحادية لدولة الإمارات، والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي “أدنوك”، والدكتور أشرف سالمان، وزير الاستثمار السابق، بالاضافة إلى لفيف من ممثلي كبرى الشركات العقارية، والخبراء، وممثلي مجتمع الأعمال.

وقالت مكرم أنها ستلتقي بالجالية المصرية في الإمارات غدا الخميس، لطرح كافة المستجدات علي الساحة الداخلية وطرح تفاصيل الوحدات التي طرحتها وزارة الاسكان والرد علي استفسارات المواطنين العاملين بالخارج، وأكدت وزيرة الهجرة أن مشاركتها في الملتقى الاسكاني اليوم، هدفه الرئيسي الترويج للمشروعات الاسكانية القومية وخاصة العاصمة الادارية الجديدة، والخريطة الاستثمارية الصناعية وقانون الاستثمار الجديد، كما يعد دعم من وزارة الهجرة للمبادرات الوطنية التي يطلقها المصريون في الخارج ، منوهة الي أن ملتقي أعمال معرض عقارات النيل 2017″ يطرح أهم الفرص الاستثمارية التي يبحث عنها المصريين العاملين بالخارج اضافة للمستثمر العربي، بالاضافة إلي الترويج السوق العقاري المصري بالخارج”.

وقال الدكتور باسم كليلة، رئيس الشركة المنظمة: “يسعي المعرض وملتقي الأعمال للربط بين المستثمر العربي والفرص الاستثمارية بالسوق العقاري المصري، كما يسرنا تنظيم هذا المعرض العقاري المصريفي أبوظبي بدعم من الجهات الحكومية المصرية حيث نتوقع اقبالًا هائلًا من المستثمرين علي سوق العقارات المصري الذي يشهد ازدهارًا ملحوظًا”.