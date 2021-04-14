وزيرة الهجرة عن المواطن أحمد شعبان: رجولة مصرية

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المغتربين بالخارج، إنها تواصلت مع المواطن المصري أحمد شعبان والذي ساهم في إلقاء القبض على إرهابي في الولايات المتحدة الأمريكية منذ أيام ، مؤكدة فخرها الشديد بما فعله المواطن المصري .
وقالت مكرم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية آية عبدالرحمن في برنامج الحقيقة على فضائية اكسترا نيوز، إن المواطن أحمد شعبان رفع اسم مصر في الولايات المتحدة بهذا العمل البطولي، متابعة: بحييه على زرع حب الجيش في أولاده .
وأضافت مكرم ، أن المواطن المصري احمد شعبان اخبرها بحبه واحترامه للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، كما أنه فخور ويتابع كل ما يقوم به الرئيس من مشروعات وتطوير ، متابعة: أحمد قالي أنه مكنش قادر يواجه الناس لما كان محمد مرسي رئيس الجمهورية.
وأوضحت مكرم، أن هذا الشاب نموذج مصري محب لبلده، يعمل في الولايات المتحدة ويطور من نفسه، قائلة :شوفت فيه الرجولة المصرية .
وقالت مكرم ، إن المواطن أحمد شعبان ، سيأتي إلي مصر بعد أسبوعين وطلبت منه اصطحاب أولاده معه إلي مصر .