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وزيرة الهجرة عن المواطن أحمد شعبان: رجولة مصرية

المواطن المصري أحمد شعبان والذي ساهم في إلقاء القبض على إرهابي في الولايات المتحدة الأمريكية منذ أيام
محمد مجدي 12:33 ص, الخميس, 15 أبريل 21 12:33 ص, الخميس, 15 أبريل 21

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قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المغتربين بالخارج، إنها تواصلت مع المواطن المصري أحمد شعبان والذي ساهم في إلقاء القبض على إرهابي في الولايات المتحدة الأمريكية منذ أيام ، مؤكدة فخرها الشديد بما فعله المواطن المصري .

وقالت مكرم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية آية عبدالرحمن في برنامج الحقيقة على فضائية اكسترا نيوز، إن المواطن أحمد شعبان رفع اسم مصر في الولايات المتحدة بهذا العمل البطولي، متابعة: بحييه على زرع حب الجيش في أولاده .

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وأضافت مكرم ، أن المواطن المصري احمد شعبان اخبرها بحبه واحترامه للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، كما أنه فخور ويتابع كل ما يقوم به الرئيس من مشروعات وتطوير ، متابعة: أحمد قالي أنه مكنش قادر يواجه الناس لما كان محمد مرسي رئيس الجمهورية.

وأوضحت مكرم، أن هذا الشاب نموذج مصري محب لبلده، يعمل في الولايات المتحدة ويطور من نفسه، قائلة :شوفت فيه الرجولة المصرية .

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وقالت مكرم ، إن المواطن أحمد شعبان ، سيأتي إلي مصر بعد أسبوعين وطلبت منه اصطحاب أولاده معه إلي مصر .

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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