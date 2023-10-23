وزيرة الهجرة: صوت كل مواطن مسئولية وعليه أن يساهم به في مستقبل وطنه

أكدت وزيرة الهجرة على ضرورة التعاون بين سفراء مصر بالخارج والمواطنين، في الفترة القادمة والتنسيق فيما يتعلق بتنظيم الانتخابات الرئاسية في الخارج، مشددة على ضرورة التأكيد على الجميع بأن صوت كل مصري في الخارج مسئولية، وعليه أن يستخدمه للإسهام بدوره في مستقبل مصر واختيار قيادتها القادمة.

وكانت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، قد استقبلت السفير أحمد عبد المجيد، قنصل عام مصر الجديد في جدة بالمملكة العربية السعودية، لبحث سبل التعاون والتنسيق المشترك لخدمة الجالية المصرية في السعودية، حيث إنها أكبر الجاليات المصرية بالخارج.

وهنئت وزيرة الهجرة السفير أحمد عبد المجيد، على منصبه الجديد كقنصل عام لمصر في جدة، وأعربت عن تمنياتها له بكامل التوفيق والسداد في مهمته الجديدة، نظرًا لما تحمله من أهمية كبيرة تتعلق بحجم الجالية المصرية في السعودية، مؤكدة على كامل الدعم والمساندة له في مهمته الجديدة.

ونوهت في هذا الصدد إلى الإعداد للقاء الجاليات المصرية بالخارج من خلال “الفيديو كونفرانس” للترتيب وحث أبناء الجالية على المشاركة وتذليل أي عقبات قد تواجههم أثناء التصويت، مؤكدة على تشكيل غرفة عمليات خلال فترة انعقاد الانتخابات الرئاسية المقبلة، لكي يتم التواصل مع الجاليات المصرية بالخارج، بالتنسيق والتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات، للتغلب على العقبات التي قد تواجههم خلال عملية التصويت.

واستعرضت الوزيرة بعضًا من جهود الوزارة لصالح المصريين بالخارج، وتوفير عدد من المحفزات والمميزات المقدمة لهم بالتعاون مع الجهات المعنية، وعلى رأسها إعادة إطلاق مبادرة سيارات المصريين بالخارج للمرة الثانية بعد موافقة مجلس النواب، حتى يتمكن كل مصري بالخارج من الاستفادة من القانون، إضافة إلى مبادرة تسوية الموقف التجنيدي للمصريين بالخارج.

ولفتت إلى التعاون مع البنك المركزي المصري، لتقديم التيسيرات للمصريين بالخارج عبر مختلف الأوعية الادخارية من خلال إصدار شهادات دولارية استثمارية بعائد يعد الأعلى على مستوى العالم، فضلا عن التعاون مع وزارة الإسكان والاتفاق على الترويج لمشروعاتها خلال الجولات الخارجية، وطرح أراضٍ ووحدات سكنية بتسهيلات مميزة للمصريين بالخارج، إضافة إلى التعاون مع وزارة الطيران، عبر باقة من التخفيضات للمسافرين على شركة “مصر للطيران” من وإلى مصر، مشيرة إلى شهادة “معاش بكره بالدولار” التي تعد مطلبًا هامًا من الكثير من المصريين.

وأعرب السفير أحمد عبد المجيد، قنصل عام مصر الجديد في جدة، عن سعادته بلقاء السفيرة سها جندي، شاكرًا دعمها والمساندة التي قدمتها في مستهل عمله، مؤكدًا أن خطوط التواصل والتنسيق مع وزارة الهجرة ستبقى مفتوحة طوال الوقت لخدمة مواطني مصر في المملكة العربية السعودية.

وأبدى رغبته في التعاون مع الوزارة بشأن الاستعانة بخبرات المصريين بالخارج لخدمة الوطن، في مجال تخصصاتهم.

واتفقت وزيرة الهجرة على موافاة القنصل المصري في جدة بالمعلومات عن الميزات والمحفزات التي وفرتها الوزارة للمصريين في الخارج، وخصوصًا مبادرة “معاش بكرة بالدولار”، وكذلك الترويج للشهادات الدولارية في أوساط الجالية المصرية في جدة، حتى يتمكنوا من الاستفادة من تلك المحفزات الضخمة والتي تخصصها الدولة المصرية لمواطنيها بالخارج بناء على طلبهم، فضلًا عن التعاون مع وزارتي الداخلية والخارجية لإيفاد بعثات متخصصة لتجديد أو استخراج أوراق الثبوتية، مثل بطاقات الرقم القومي وشهادات الميلاد وجوازات السفر، بما يسهم بشكل فعال في مشاركتهم في التصويت أثناء الانتخابات الرئاسية المصرية المقررة في شهر ديسمبر القادم.