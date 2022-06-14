وزيرة الهجرة: دراسة لإنشاء مركز تحليل بيانات بالتعاون مع «البحث العلمي»

عقدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اجتماعا تشاوريًا مع الدكتور محمد خاطر رئيس مركز الاستراتيجية والأداء في جامعة كامبردج ومدير معهد YNOT للتمويل الرقمي في كلية كوينز كامبريدج، وأحد المشاركين بمؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»، بحضور السفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، والدكتور عمرو فاروق نائب رئيس أكاديمية البحث العلمي، في إطار متابعة نتائج مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة» لبحث سبل التعاون في إطار البروتوكول الموقع بين وزارة الهجرة وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

مكرم: الاجتماع يأتي للاستفادة من الخبراء المشاركين بالمؤتمر

رحبت السفيرة نبيلة مكرم بالدكتور محمد خاطر، مضيفة أن الاجتماع يأتي للاستفادة من الخبراء المشاركين بالمؤتمر، بهدف دعم وتعظيم الاستفادة من العلماء والخبراء المصريين بالخارج وتعظيم أثر برنامج جسور التنمية ومؤتمرات “مصر تستطيع”.

وقالت وزيرة الهجرة إن الاجتماع تناول دراسة إمكانية إنشاء مركز تحليل بيانات في مصر وتطبيقاته في المجالات المختلفة، بالتعاون مع الدكتور محمد خاطر، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بما يدعم خطط وجهود الدولة في عمليات التحول الرقمي والشمول المالي، وبما يسهم في زيادة الاستفادة من ثروة مصر العلمية والفكرية من المصريين بالخارج في المشروعات التنموية، وأيضا تعزز فرص الاستفادة من التجارب الدولية وتطبيق الأنظمة التكنولوجية الحديثة.

جانب من اللقاء لبحث سبل التعاون في إطار البروتوكول الموقع بين وزارة الهجرة وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا

خاطر: نستهدف إعداد كوادر مصرية متخصصة في مجال تحليل البيانات

أكد الدكتور محمد خاطر، رئيس مركز الاستراتيجية والأداء في جامعة كامبردج ومدير معهد YNOT للتمويل الرقمي في كلية كوينز كامبريدج، على أهمية الاستثمار في التكنولوجيا خاصة ما يسمى بالتكنولوجيا المالية .

وأضاف خاطر أن تعاونه مع وزارة الهجرة وأكاديمية البحث العلمي يشمل في مرحلته الأولى إعداد كوادر شبابية قادرة على التعامل مع نظم البيانات الحديثة ومحركات البحث المتطورة.. وذلك من خلال توفير فرص تدريبية للطلبة وحديثي التخرج المصريين بالتعاون مع الجامعات الأجنبية المتخصصة وكذلك الإشراف على المشاريع البحثية في هذا المجال.

وأوضح خاطر أنه سيتم العمل على إعداد قائمة بالتخصصات المطلوبة التي ستساعد على إعداد كوادر مصرية تكون نواة لدعم الاستثمار في التكنولوجيا.. وجعل مصر مركز تحليل بيانات رائد في الشرق الأوسط، وتصدير هذه التكنولوجيا لمختلف دول العالم.

يشار إلى أن مؤتمر « مصر تستطيع بالصناعة » قد اختتم فعالياته مطلع شهر يونيو الجاري، ونظمته وزارة الهجرة بالتعاون مع وزارات التجارة والصناعة والإنتاج الحربي وقطاع الأعمال العام، وعدد من المؤسسات والجهات المعنية .

يعد المؤتمر النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات « مصر تستطيع » .

وانعقدت خلال 12 جلسة تناولت عدة محاور مهمة و أساسية يرتكز عليها ملف الصناعة في مصر، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ودعمًا لاستراتيجية الدولة في توطين الصناعة