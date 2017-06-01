وزيرة الهجرة تهنئ المصريين الأوائل فى الثانوية الكويتية

ولاء البرى

هنأت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة والمصريين بالخارج، الطلبة المصريين الدارسين بدولة الكويت الشقيقة، لحصولهم ‏على أعلى درجات فى مرحلة الثانوية العامة الكويتية؛ حيث استطاع الطلاب المصريين الحصول على المراكز العشرة الأولى فى ‏الترتيب العام لهذه المرحلة التعليمية.

‏

من جانبها أعربت السفيرة نبيلة مكرم عن سعادتها وفخرها بالطلبة المصريين بالكويت، وما استطاعوا تحقيقه من إنجاز تعليمى كبير ‏بحصولهم على المراكز الأولى فى واحدة من أهم مراحل التعليم، مؤكدة أن هؤلاء الطلاب هو امتداد حقيقى لنجاحات المصريين فى ‏مختلف دول العالم فى العديد من المجالات.‏

وقالت الوزيرة، إن النشء المصرى يؤكد دائما أن إعلاء قيمة وراية وطنه مترسخة بعمق داخله، مضيفة أن ذلك ينبع من الوفاء ‏والإخلاص للآباء الذين يضعون مصر فى قلوبهم رغم الغربة وصعوباتها، إلا أنهم دائما ما يحرصون على إعلاء راية مصر عالية ‏فى السماء.‏

كما وجهت الوزيرة نبيلة مكرم الشكر لدولة الكويت الشقيقة، ووزير التربية والتعليم العالى الكويتى، الدكتور محمد الفارس، لتعاونه ‏وحرصه الدائم على تلبية احتياجات الطلبة المصريين هناك، ما يدل على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين فى مختلف المجالات، ‏منها مجال التعليم.‏

واحتل 9 طلاب مصريين، قائمة الـ 10 الأوائل، بالمرحلة الثانوية العامة، فى دولة الكويت، شعبة “علمى”، وحصلت الطالبة ‏المصرية وفاء سعيد حسن إبراهيم على المركز الأول.‏

وجاء ترتيب الطلبة المصريين فى المراكز العشرة الأولى على النحو التالي:-‏

وفاء سعيد حسن إبراهيم، مصطفى محمود حامد محمود، ندى محمد هشام محمد، أحمد محمد حماده، أحمد محمد عبد المنعم، أسعد نبيل حنا، ‏أيه أيمن محمد، إياد السيد عبد المنعم، ايه حسن السيد، محمد صلاح عبد اللاه، هبه يحيى حسينى. ‏