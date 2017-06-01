وزيرة الهجرة تهنئ المصريين الأوائل فى الثانوية الكويتية

مكرم: حصولهم على المراكز الأولى بالكويت دليل على نجاح المصريين بالخارج ولاء البرى هنأت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة والمصريين بالخارج، الطلبة المصريين الدارسين بدولة الكويت الشقيقة، لحصولهم على أعلى درجات فى مرحلة الثانوية العامة الكويتية؛ حيث استطاع الطلاب المصريين الحصول على المراكز العشرة الأولى فى الترتيب العام لهذه المرحلة التعليمية. وقالت الوزيرة، إن النشء المصرى يؤكد دائما أن إعلاء قيمة وراية وطنه مترسخة بعمق داخله، مضيفة أن ذلك ينبع من الوفاء والإخلاص للآباء الذين يضعون مصر فى قلوبهم رغم الغربة وصعوباتها، إلا أنهم دائما ما يحرصون على إعلاء راية مصر عالية فى السماء. كما وجهت الوزيرة نبيلة مكرم الشكر لدولة الكويت الشقيقة، ووزير التربية والتعليم العالى الكويتى، الدكتور محمد الفارس، لتعاونه وحرصه الدائم على تلبية احتياجات الطلبة المصريين هناك، ما يدل على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين فى مختلف المجالات، منها مجال التعليم. واحتل 9 طلاب مصريين، قائمة الـ 10 الأوائل، بالمرحلة الثانوية العامة، فى دولة الكويت، شعبة “علمى”، وحصلت الطالبة المصرية وفاء سعيد حسن إبراهيم على المركز الأول. وجاء ترتيب الطلبة المصريين فى المراكز العشرة الأولى على النحو التالي:- وفاء سعيد حسن إبراهيم، مصطفى محمود حامد محمود، ندى محمد هشام محمد، أحمد محمد حماده، أحمد محمد عبد المنعم، أسعد نبيل حنا، أيه أيمن محمد، إياد السيد عبد المنعم، ايه حسن السيد، محمد صلاح عبد اللاه، هبه يحيى حسينى.
من جانبها أعربت السفيرة نبيلة مكرم عن سعادتها وفخرها بالطلبة المصريين بالكويت، وما استطاعوا تحقيقه من إنجاز تعليمى كبير بحصولهم على المراكز الأولى فى واحدة من أهم مراحل التعليم، مؤكدة أن هؤلاء الطلاب هو امتداد حقيقى لنجاحات المصريين فى مختلف دول العالم فى العديد من المجالات.
ولاء البرى
هنأت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة والمصريين بالخارج، الطلبة المصريين الدارسين بدولة الكويت الشقيقة، لحصولهم على أعلى درجات فى مرحلة الثانوية العامة الكويتية؛ حيث استطاع الطلاب المصريين الحصول على المراكز العشرة الأولى فى الترتيب العام لهذه المرحلة التعليمية.
وقالت الوزيرة، إن النشء المصرى يؤكد دائما أن إعلاء قيمة وراية وطنه مترسخة بعمق داخله، مضيفة أن ذلك ينبع من الوفاء والإخلاص للآباء الذين يضعون مصر فى قلوبهم رغم الغربة وصعوباتها، إلا أنهم دائما ما يحرصون على إعلاء راية مصر عالية فى السماء.
كما وجهت الوزيرة نبيلة مكرم الشكر لدولة الكويت الشقيقة، ووزير التربية والتعليم العالى الكويتى، الدكتور محمد الفارس، لتعاونه وحرصه الدائم على تلبية احتياجات الطلبة المصريين هناك، ما يدل على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين فى مختلف المجالات، منها مجال التعليم.
واحتل 9 طلاب مصريين، قائمة الـ 10 الأوائل، بالمرحلة الثانوية العامة، فى دولة الكويت، شعبة “علمى”، وحصلت الطالبة المصرية وفاء سعيد حسن إبراهيم على المركز الأول.
وجاء ترتيب الطلبة المصريين فى المراكز العشرة الأولى على النحو التالي:-
وفاء سعيد حسن إبراهيم، مصطفى محمود حامد محمود، ندى محمد هشام محمد، أحمد محمد حماده، أحمد محمد عبد المنعم، أسعد نبيل حنا، أيه أيمن محمد، إياد السيد عبد المنعم، ايه حسن السيد، محمد صلاح عبد اللاه، هبه يحيى حسينى.