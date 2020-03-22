وزيرة الهجرة تنفي وصول مركب من إيطاليا تنقل مصريين مصابين بفيروس كورونا

نفت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ما تردد بمواقع تواصل اجتماعي عن وصول مركب من إيطاليا بصورة غير شرعية إلى كفر الشيخ، تنقل مصريين مصابين بفيروس كورونا .

وقال بيان من الوزراة إن الوزيرة تواصلت مع اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، الذي نفى صحة تلك الأنباء.

وأكد المحافظ أن الجهات الأمنية المسئولة لم ترصد أي مراكب على سواحلنا في نطاق المحافظة خلال الفترة الماضية وتقوم بدورها في التأمين على أكمل وجه.

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم أن القوات المسلحة تسيطر بشكل محكم على حركة الدخول والخروج من البلاد، وتحمي الحدود وكافة السواحل المصرية، وتحول دون مرور أي مركب أو أي شخص بصورة غير شرعية.

كان المتحدث باسم مجلس الوزراء قد قال أمس في مداخلة هاتفية مع برنامج على مسؤوليتي الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى: “هل وارد يحصل حظر تجوال في بعض المناطق بدلا من الجمهورية كلها، ده تم تطبيقه في دول كتير أولها الصين التي منعت دخول وخروج 50 مليون شخص في مدينة ووهان”.

وأضاف: “”وارد إذا انزلت النازلة في منطقة ما لا قدر الله وارد إننا نتخذ هذا القرار حتى نحمي المواطنين في باقي المناطق ونحد من انتشار الإصابات”.

وقررت حكومة الأردن الجمعة حظر تنقل الأشخاص في المملكة اعتبارا من صباح السبت، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ومساء السبت، دعا رئيس مجلس الوزراء حسان دياب، اللبنانيين، الى “حظر تجول ذاتي لأن الدولة لا تستطيع وحدها مواجهة الزحف الوبائي، فالمسؤولية هي مسؤولية فردية ومجتمعية ورسمية، في آن واحد”.