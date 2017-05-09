وزيرة الهجرة تناقش مع القومي للمرأة تفاصيل مؤتمر مصر تستطيع

استقبلت ‏السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الثلاثاء، الدكتورة ‏مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، وعدد من المسئولين بالمجلس، لوضع ‏وبحث الخطط المقترحة، وعرض آليات العمل في الفترة المقبلة لإنجاح مؤتمر ‏”مصر تستطيع بالتاء المربوطة”، والمزمع عقده فى الاسبوع الأول من شهر يوليو ‏المقبل، ويهدف إلى الاستفادة من الخبرات والنجاحات الكبرى التى حققتها سيدات ‏مصر فى الخارج في مختلف المجالات الاقتصادية والعلمية والفكرية، فى وضع ‏حلول ممكنة لأهم المشاكل والقضايا التى يعانى منها الوطن‎ .‎

وتستهدف النسخة الثانية من المؤتمر إبراز دور السيدة المصرية في تشكيل وعى ‏ووجدان الأمة، وإلقاء الضوء على جهودها في تنمية المجتمع، حيث تم الاتفاق على ‏دمج فكرة مؤتمر “مصر تستطيع”، التي تتبناها وزارة الهجرة مع مبادرة “التاء ‏المربوطة” التي يتبناها المجلس القومي في مؤتمر “مصر تستطيع بالتاء المربوطة‎.

من جانبها، أعربت السفيرة نبيلة مكرم عن تقديرها لدور المصريات في الخارج، ‏متمنية أن يسفر المؤتمر عن نقاشات ثرية تصب في صالح المرأة المصرية في ‏الخارج وفي صالح دعم قضايا الوطن، مؤكدة على دور عظيمات مصر وسيداتها ‏المخلصات في تعزيز صورة الوطن والعمل على إبراز نجاح أبنائه‎.‎

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة أن التعاون يأتي ‏لصالح قضايا المرأة التي يتبناها المجلس، مشيرة إلى أن موضوعات المؤتمر ‏ستقدم خبرة ونجاحات المشاركات‎.‎

يأتى مؤتمر “مصر تستطيع بالتاء المربوطة” استثمارًا للنجاح الكبير، الذي حققه ‏المؤتمر الأول لعلماء وخبراء مصر في الخارج، الذي عقد بالغردقة ‏في شهر ديسمبر الماضي، وصدرت عنه مجموعة مهمة من التوصيات يجرى ‏تنفيذها الآن، بالتعاون مع جهات ومؤسسات الدولة المعنية كل فيما يخصه.‏

ويشارك في المؤتمر مجموعة منتقاة من أبرز النماذج الناجحة لسيدات مصر ‏بالخارج ممن استطعن تحقيق إنجازات بارزة في المجالات العلمية والطبية ‏والهندسية والاقتصادية والتعليمية، بالإضافة إلى وزارات التعليم العالي، التضامن، ‏العدل، التعاون الدولي، الصحة، والاستثمار، بهدف تحقيق أقصى استفادة ممكنة ‏من عقول عالمات مصر بالخارج في مختلف المجالات التعليمية والاقتصادية ‏والاجتماعية والعلمية والهندسية، وإبراز الدور الذي يمكن أن تقوم به المرأة ‏المصرية في نهضة مجتمعها ورسم صورة أفضل لمصر المستقبل‎.‎

ويطلق المؤتمر مرحلة جديدة من تعزيز الروابط الاجتماعية والثقافية والاقتصادية ‏بين أبناء مصر في الخارج بوطنهم، من خلال المنهج الذي تتبناه وزارة الدولة ‏للهجرة، وتعظيم مبادئ الانتماء لدى الأجيال الجديدة من أبناء المغتربين ‏المصريين، والتأكيد على أن ترسيخ هذا الانتماء يحافظ على هويتهم في مواجهة ‏الثقافات الأخرى، بالإضافة إلى إسهامه في تنشيط السياحة الخارجية إلى مصر ‏وتعريف العالم بدورها التاريخي.‏