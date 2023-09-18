وزيرة الهجرة: تلقينا بلاغات من أسر 391 مفقودا مصريا في ليبيا بسبب إعصار دانيال

قالت السفيرة سها الجندي، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج إن وزارة الهجرة تلقت قرابة 400 اتصالاً من أسر فقدوا الاتصال مع ذويهم وتم الإبلاغ عن 391 مفقودا في درنة.

جاء ذلك خلال في مداخلة هاتفية خلال برنامج ” كلمة أخيرة ” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ” ON”.

وأوضحت أن هناك مايقرب من 10 آلالاف شخص لقوا حتفهم في الكارثة الإنسانية الخاصة بمدينة درنة الليبية من الليبين وغيرهم وأنه حتى الآن يصعب التأكد من أعداد الضحايا المصرين وماتم الوصول لهم هم 87 من جثامين المصرين بالتنسيق مع السلطات الليبية عشية تلك الكارثة الإنسانية.

وأشارت إلى أن تعقد الكارثة البيئية واستمرار غمر المياه لمناطق عديدة أعجز السلطات الليبية عن انتشال الجثامين سواء لليبين أو مصريين أو غيرهم.



وكشفت أن أعداد المصريين في ليبيا وفقاً للمسجلين في قواعد بيانات وزارة الهجرة يبلغ 350 ألف مصري بينهم 200 ألف في الشرق و150 ألف مصري في الغرب وأن هناك مصريين غير مقيدين.



ونوهت إلى أن وزارة الهجرة لديها غرفة عمليات وأخرى في وزارة الخارجية بالاضافة للخطوط الساخنة لمجلس الوزراء لتلقي البلاغات حول المفقودين من المصريين عبر ذويهم ممن فقدوا الاتصال مع أقاربهم.



ولفتت إلى أن وزارة الهجرة تلقت قرابة 400 اتصالاً من أسر فقدوا الاتصال مع ذويهم وتم الإبلاغ عن 391 مفقود في درنة ومعظمهم في درنة المنكوبة وأحدهم في طبرق.



وأشارت إلى أنه حتى الآن هناك ثلاثة مستشفيات ميدانية مصرية اثنين منهما في مدية السلوم وتستقبلان الضحايا من المصريين وغيرهم وأخرى ميدانية و حاملة الطائرات الميسترال للعمل كمستشفى ميداني لدعم المتضررين من كارثة إعصار ليبيا.



وشددت على أن كافة غرف العمليات في وزراتي الهجرة والخارجية تعملان على رأس الساعةونتبادل البيانات حول البلاغات المتقدم بيها ذوي المفقودين للتأكد من إختلافها وفرزها.