وزيرة الهجرة تلتقي شباب المصريين بالخارج في منتدى شرم الشيخ

ولاء البريالتقت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، بعدد من علماء مصر تستطيع وشباب المصريين فى الخارج، على هامش مشاركتهم في منتدى شباب العالم بشرم الشيخ. وأوضحت مكرم فى لقائها مع شباب المصريين فى الخارج أن هناك خطة حقيقية وآليات تتبناها الدولة لتدعيم الشباب ودعم

ولاء البري

التقت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، بعدد من علماء مصر تستطيع وشباب المصريين فى الخارج، على هامش مشاركتهم في منتدى شباب العالم بشرم الشيخ.



وأوضحت مكرم فى لقائها مع شباب المصريين فى الخارج أن هناك خطة حقيقية وآليات تتبناها الدولة لتدعيم الشباب ودعم نجاحهم وإعدادهم للقيادة، مؤكدة أن المنتدى يحمل ترويجا ضمنيا للسياحة ورسالة بالأمان في مصر، مشيرة إلى أن الرسالة الأساسية المستهدفة من هذا المنتدى هو السلام للعالم.

وأضافت مكرم أن العالم كله ينظر إلينا الآن، وهناك واجب على شباب المصريين القادمين من مختلف دول العالم شرقا وغربا لنقل الصورة الحقيقية عن مصر، خاصة أنها قلب العالم وتتعرض لتحديات ضخمة وتحتاج الآن منا أن نتحد ونظهر وجهها الجميل الحقيقي.



وأكدت وزيرة الهجرة أهمية مشاركتهم فى هذا المنتدى، مشيرة إلى أنهم خط الدفاع الأول لمصر فى الخارج، وحضورهم ومشاركتهم فى هذا المؤتمر بمثابة رسالة للعالم تتعلق بالنواحي الأمنية خاصة فى المنتجعات الرئيسية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات.



واختتمت مكرم حديثها بأن هذا المنتدى يعكس للعالم بأن مصر لديها قاعدة شبابية من الكفاءات القادرة على تولي المسئولية السياسية والمجتمعية والإدارية فى الدولة، من خلال تأهيلها بأحدث نظريات الإدارة والتخطيط العلمي، واختبار قدراتها على تطبيق الأساليب والطرق الحديثة بكفاءة عالية لتكوين نواة حقيقة لمجتمع يفكر ويتعلم ويبتكر.



