وزيرة الهجرة تلتقي المحام الكويتي ‏الموكل للدفاع عن الشاب المصري

ولاء البري: التقت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، يرافقها علاء عابد، رئيس لجنة حقوق ‏الإنسان بالبرلمان، ‏والسفير طارق القوني، سفير مصر بالكويت، بمساعد الزامل أبو صقر، المحامي الكويتي لتولي قضية الدفاع عن المواطن المصري، وحيد ‏محمود،…



ولاء البري:



التقت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، يرافقها علاء عابد، رئيس لجنة حقوق ‏الإنسان بالبرلمان، ‏والسفير طارق القوني، سفير مصر بالكويت، بمساعد الزامل أبو صقر، المحامي الكويتي لتولي قضية الدفاع عن المواطن المصري، وحيد ‏محمود، الذي تعرض لاعتداء من أحد المواطنين الكويتيين، وذلك في استراحة كبار الزوار، بمطار الكويت ‏الدولي.‏

ووشددت الوزيرة على ضرورة البدء فورا في متابعة سير عملية التحقيقات وجلسات النيابة العامة، فضلا عن متابعة تقارير ‏الطب الشرعي للواقعة، ورحب المحامي الكويتي، بتولي القضية وتحمل أتعابها على نفقته الخاصة.‏

‎ووتتوجه السفيرة نبيلة مكرم، للقاء هند الصبيح، وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، الكويتية، للتباحث حول القضية‎.‎

ووصلت “مكرم” إلى الكويت صباح اليوم للإطمئنان على الشاب المصري، وذلك بعد موافقة الدكتور مصطفي مدبولي، ‏القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، على سفرها والإطمئنان علي الشاب ‏المصري، وكان في استقبالها السفير المصرى فى الكويت، طارق القونى، والقنصل العام هويدا عصام.‏

