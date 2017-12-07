وزيرة الهجرة تلتقي المحام الكويتي ‏الموكل للدفاع عن الشاب المصري

ولاء البري:
التقت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، يرافقها علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، والسفير طارق القوني، سفير مصر بالكويت، بمساعد الزامل أبو صقر، المحامي الكويتي لتولي قضية الدفاع عن المواطن المصري، وحيد محمود، الذي تعرض لاعتداء من أحد المواطنين الكويتيين، وذلك في استراحة كبار الزوار، بمطار الكويت الدولي.
ووشددت الوزيرة على ضرورة البدء فورا في متابعة سير عملية التحقيقات وجلسات النيابة العامة، فضلا عن متابعة تقارير الطب الشرعي للواقعة، ورحب المحامي الكويتي، بتولي القضية وتحمل أتعابها على نفقته الخاصة.
ووتتوجه السفيرة نبيلة مكرم، للقاء هند الصبيح، وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، الكويتية، للتباحث حول القضية.
ووصلت “مكرم” إلى الكويت صباح اليوم للإطمئنان على الشاب المصري، وذلك بعد موافقة الدكتور مصطفي مدبولي، القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، على سفرها والإطمئنان علي الشاب المصري، وكان في استقبالها السفير المصرى فى الكويت، طارق القونى، والقنصل العام هويدا عصام.