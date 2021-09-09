سيـــاســة

وزيرة الهجرة تلتقي الضباط المرشحين للعمل بالتمثيل الدبلوماسي العسكري (صور)

تضمن اللقاء محاضرة تناولت العديد من الموضوعات المتعلقة بدور وزارة الهجرة وقضايا الأمن القومى المصرى
أحمد اللاهوني 12:04 ص, الجمعة, 10 سبتمبر 21 12:04 ص, الجمعة, 10 سبتمبر 21

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التقت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج ضباط القوات المسلحة المرشحين للعمل فى التمثيل الدبلوماسى العسكرى بالخارج وزوجاتهم الملتحقين بالدورة رقم (46) لإعداد الملحقين العسكريين، ضمن ما تقوم به وزارة الدفاع من جهود للتوعية وتخريج ضباط مؤهلين للعمل بالسلك الدبلوماسى العسكرى، وذلك فى إطار الجهود المبذولة للحفاظ على مقتضيات الأمن القومى.

استهلت السفيرة اللقاء باستعراض إنجازات الدولة فى إطار إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسيى “الجمهورية الجديدة” وما يحققه الوطن من تطور ومعدلات تنفيذ غير مسبوقة فى جهود التنمية بالتوازى مع بناء الإنسان وهذا ما يجعلنا كأعضاء الحكومة نعمل ونبذل جميع الجهود لتحقيق المزيد من الجهود وتخطى كل التحديات.

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وأضافت وزيرة الهجرة أن القيادة السياسية دائماً ما ترجع الفضل للشعب المصرى الذى تحمل كافة التحديات، مؤكدة أن العمل سوياً هو السبيل الوحيد لتنمية وطننا، مشيرة إلى أن المصريين بالخارج لهم دور هام خلال المرحلة الماضية والحالية.

تضمن اللقاء محاضرة تناولت العديد من الموضوعات المتعلقة بدور وزارة الهجرة وقضايا الأمن القومى المصرى على كل الاتجاهات، وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الأمن والإستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.

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ووجهت وزيرة الهجرة الشكر إلى القوات المسلحة على دعمها جهود الوزارة ونشر الوعى الفكرى والثقافى.

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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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