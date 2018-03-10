وزيرة الهجرة تلتقى المصريين بكندا وتحثهم على المشاركة فى الانتخابات

"مكرم": الكنيسة تقوم بدور كبير في توعية أبناء الجالية بضرورة المشاركة في صنع مستقبل وطنهمسلوى عثمانالتقت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الجالية المصرية في مدينة مونتريال بكندا بمقر كنيسة مارمرقص للتنسيق مع الآباء الكهنة للانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك بحضور الد

“مكرم”: الكنيسة تقوم بدور كبير في توعية أبناء الجالية بضرورة المشاركة في صنع مستقبل وطنهم

سلوى عثمان

التقت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الجالية المصرية في مدينة مونتريال بكندا بمقر كنيسة مارمرقص للتنسيق مع الآباء الكهنة للانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك بحضور الدكتور صابر سليمان مساعد وزيرة الهجرة، والسفير معتز زهران سفير مصر بكندا، والسفيرة أمل سلامة القنصل العام المصري.

وأشارت مكرم إلى أن الكنيسة تقوم بدور كبير فى توعية أبناء الجالية المصرية وحثهم على المشاركة في الانتخابات المصرية لأنها تعتبره واجبا وطنيا، فضلًا عن توفيرها الدعم اللازم والأتوبيسات لنقل المواطنين إلى مقر القنصلية العامة بمونتريال للإدلاء بأصواتهم.

وحرصت وزيرة الهجرة على بدء اللقاء بعرض لفيلم «حكاية وطن»، والذي حاز إعجاب الجميع لما يجسده من ملاحم الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، لتقف في مواجهة الإرهاب وقوى الشر، وأكدت أن الآباء الكهنة طلبوا عرض الفيلم بجميع الكنائس لربط شباب الجيلين الثاني والثالث بالوطن، لافتةً إلى أهمية دور المنزل في توعية الأبناء واعتبار الأسرة سلاحًا ناعمًا لمصر في الخارج.

وتابعت الوزيرة أن المصريين بالخارج يحملون قدرًا كبيرًا من المحبة للرئيس عبد الفتاح السيسى.

كما أجابت الوزيرة خلال اللقاء عن استفسارات المصريين هناك حول قانون الخدمة المدنية وقانون التأمين الصحى الذى قدمته وزارة الصحة واعتمده البرلمان.

ومن جانبها، أوضحت السفيرة أمل سلامة، القنصل العام المصري بمونتريال، أن الجالية المصرية تتابع إنجازات الدولة وتؤكد دعمها للاستقرار والأمان، مؤكدة حضور عدد كبير من أبناء الجالية للقاء وزيرة الهجرة، واستعدادهم للنزول والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية التى من المقرر أن تُجرى بالخارج من 16-18 مارس المقبل.