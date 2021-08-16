ثقافة وفنون

وزيرة الهجرة تكرم مدحت العدل بعد مشاركته فى «اتكلم عربي» ( صور)

كرمت وزيرة الهجرة نبيلة مكرم الكاتب مدحت العدل في حفل كبير ، وذلك بعد مشاركته في مبادرة "اتكلم عربي" التي قدمت مؤخرا في مصر والوطن العربي ، حيث قام بتأليف الأغنية الخاصة بالمبادرة وغنتها كارول سماحة ألحان اللبناني ميشيل فاضل…

أحمد حمدي 3:14 م, الأثنين, 16 أغسطس 21 3:14 م, الأثنين, 16 أغسطس 21

شارك الخبر مع أصدقائك

كرمت وزيرة الهجرة نبيلة مكرم الكاتب مدحت العدل في حفل كبير ، وذلك بعد مشاركته في مبادرة “اتكلم عربي” التي قدمت مؤخرا في مصر والوطن العربي ، حيث قام بتأليف الأغنية الخاصة بالمبادرة وغنتها كارول سماحة ألحان اللبناني ميشيل فاضل .

وأطلقت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تطبيق «اتكلم عربي» الإلكتروني رسميًا فى يونيو الماضي ، تحت شعار «اتكلم عربي وعيشها مصري»، بالتعاون مع شركة دار نهضة مصر للنشر.

اقرأ أيضا  «أبو العروسة وإلا أنا».. مسلسلات تعود بعد فترة طويلة بجزء ثالث

ويهدف التطبيق إلى الحفاظ على الهوية الوطنية والثقافية المصرية لدى الأطفال المصريين المقيمين بالخارج، من سن 3-6 سنوات، إذ يمتاز التطبيق ببيئة رسومية جذابة للأطفال الذين يستهدفهم، التطبيق المتاح على متجري جوجل وأبل، تحت اسم «Etkalem Arabi» حيث استغرقت مراحل التنفيذ والتعديل نحو عامين، من أجل أن يخرج هذا التطبيق بشكل مشرف وعصري.

اقرأ أيضا  حلمى عبد الباقي يهاجم روبي: «نشاز وعاوز أعرف مين اللى إداها كارنيه النقابة»

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أحمد حمدي

ملف الكاتب أحمد حمدي

اقرأ أيضاً

حلمى عبد الباقي يهاجم روبي: «نشاز وعاوز أعرف مين اللى إداها كارنيه النقابة»

أحمد حمدي 3:30 م, الأثنين, 16 أغسطس 21

«أيام وبنعيشها وحلم».. مسلسلات 45 حلقة تعود للدراما بعد غياب

أحمد حمدي 3:25 م, الأثنين, 16 أغسطس 21

«أبو العروسة وإلا أنا».. مسلسلات تعود بعد فترة طويلة بجزء ثالث

أحمد حمدي 1:55 م, الأثنين, 16 أغسطس 21

مصطفى قمر يطرح 3 أغنيات جديدة للجمهور

أحمد حمدي 1:13 م, الأثنين, 16 أغسطس 21

يحيى الموجي: الرويشيد أعاد غناء أعترفلك استعدادا لطرحها للجمهور

أحمد حمدي 12:54 م, الأثنين, 16 أغسطس 21

سينمائيون : كريم محمود عبد العزيز قدم تجربة مختلفة في «موسى»

أحمد حمدي 10:34 ص, الأثنين, 16 أغسطس 21