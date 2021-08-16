وزيرة الهجرة تكرم مدحت العدل بعد مشاركته فى «اتكلم عربي» ( صور)

كرمت وزيرة الهجرة نبيلة مكرم الكاتب مدحت العدل في حفل كبير ، وذلك بعد مشاركته في مبادرة "اتكلم عربي" التي قدمت مؤخرا في مصر والوطن العربي ، حيث قام بتأليف الأغنية الخاصة بالمبادرة وغنتها كارول سماحة ألحان اللبناني ميشيل فاضل…

كرمت وزيرة الهجرة نبيلة مكرم الكاتب مدحت العدل في حفل كبير ، وذلك بعد مشاركته في مبادرة “اتكلم عربي” التي قدمت مؤخرا في مصر والوطن العربي ، حيث قام بتأليف الأغنية الخاصة بالمبادرة وغنتها كارول سماحة ألحان اللبناني ميشيل فاضل .

وأطلقت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تطبيق «اتكلم عربي» الإلكتروني رسميًا فى يونيو الماضي ، تحت شعار «اتكلم عربي وعيشها مصري»، بالتعاون مع شركة دار نهضة مصر للنشر.

ويهدف التطبيق إلى الحفاظ على الهوية الوطنية والثقافية المصرية لدى الأطفال المصريين المقيمين بالخارج، من سن 3-6 سنوات، إذ يمتاز التطبيق ببيئة رسومية جذابة للأطفال الذين يستهدفهم، التطبيق المتاح على متجري جوجل وأبل، تحت اسم «Etkalem Arabi» حيث استغرقت مراحل التنفيذ والتعديل نحو عامين، من أجل أن يخرج هذا التطبيق بشكل مشرف وعصري.