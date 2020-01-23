وزيرة الهجرة تفتتح معرض عقارات النيل بالإمارات تحت شعار «مصر بتقربلك»

افتتحت، اليوم الخميس، السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج فاعليات معرض “عقارات النيل” تحت شعار “مصر بتقربلك” والذي يستمر من اليوم وحتى 25 يناير بمركز السيتي ووك دبي للمعارض بحضور السفير المصري لدى الإمارات إلى جانب عدد من كبرى الشركات العقارية في مصر، ولفيف من رجال الأعمال والمستثمرين، وذلك بهدف تفعيل مبادرة تصدير العقار للخارج.

المطورون العقاريون يقدمون تيسيرات بالسداد في معرض عقارات النيل

وقدم المطورون العقاريون العارضون في معرض “عقارات النيل” بدبي، تيسيرات خاصة للمصريين بالخارج تتمثل في السداد بصورة الإقامة بدون شيكات ضمان، وفتح الأقساط حتى عشر سنوات وبدون مقدم.

معرض عقارات النيل من أهم الأدوات الترويجية لمصر

‏ويعتبر معرض “عقارات النيل” واحدا من أهم الأدوات الترويجية لمصر لتصدير العقارات ودعم صناعة العقار ووضعها على الخريطة الإقليمية والدولية.

المعرض فرصة ليطرح المطورون كافة مشروعاتهم

ويتيح المعرض الفرصة أمام المطورين العقاريين لعرض مشروعاتهم أمام قاعدة كبيرة من راغبي التملك في مصر من أبناء الوطن العربي والجاليات الأجنبية المقيمة بدولة الإمارات، ولذلك يعتبر المعرض فرصة قوية لعرض الميزة التنافسية للعقار وجذب القوة الشرائية للسوق المصري.

فرصة لجذب المستثمر الأجنبي

ويقام إيمانًا بأهمية قيام الشركات المصرية بدعم سياسات الدولة والسوق المصري على جذب المزيد من المستثمرين العرب والأجانب، عن طريق تبني استراتيجية تصدير العقار المصري والترويج له في الدول العربية و الأجنبية.

المعرض يضم كبار المطورين في مصر

‏‎ويضم معرض “عقارات النيل” مجموعة من أكبر المطورين العقاريين في مصر، وذلك لعرض مشروعاتهم من عقارات متنوعة، بالإضافة إلى كونه منصة متميزة للمطورين المصريين لعرض منتجاتهم خارج مصر، ودوره في فتح أسواق جديدة بالخارج وتنمية المحافظ العقارية.

توقعات بزيادة الإقبال على المعرض

ومن المتوقع أن يشهد المعرض تزايدًا ملحوظًا في عدد الزوار هذا العام، حيث شهد العام الماضي ما يزيد عن 3800 زائر للمعرض، وخاصة مع العروض التي يقدمها المطورين العقاريين لعملائهم بالمعرض.

وزيرة الهجرة تفتتح معرض تراثنا

على جانب آخر، افتتحت وزيرة الهجرة جناح معرض “تراثنا” الذي يقيمه جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالتعاون مع وزارة الهجرة على هامش معرض “عقارات النيل”.

المصريين بالإمارات سجلوا إعجابهم بالصناعات المصرية اليدوية

وقد تم عرض منتجات يدوية من أقطان مصرية وأخشاب وحقائب وإكسسوارات، كما شهد المعرض إقبالاً من المصريين بالإمارات الذين حرصوا على تسجيل إعجابهم بالصناعات اليدوية المصرية وطلبوا تكرار مثل هذه المعارض.

كما يشهد المعرض جناحًا خاصًا لمنتجات معرض “تراثنا” بالتعاون مع الدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة ورئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة زوار المعرض، بالإضافة إلى الترويج له.

معرض عقارات النيل يستمر 3 أيام بمشاركة أكثر من 16 مطور عقاري

‏‎ويقام المعرض لمدة ثلاثة أيام في الفترة من 23 – 25 يناير 2020، وذلك على مساحة 4000 متر مربع ويضم المعرض أكثر من ١٦ مطورًا عقاريًا من كبرى الشركات الرائدة في السوق المصري.