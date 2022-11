وزيرة الهجرة تفتتح معرض عقارات النيل بالرياض 24 نوفمبر الجاري

تنطلق فعاليات النسخة الثامنة من معرض “عقارات النيل” من الرياض بالمملكة العربية السعودية بمشاركة كبار مطوري القطاع العقاري فى الفترة من 24 وحتى 26 نوفمبر الجاري.

يفتتح المعرض السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وسفير مصر لدي المملكة العربية السعودية السفير أحمد فاروق، والمهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية.

وقال الدكتور باسم كليلة رئيس مجلس إدارة شركة إكسبو ريبالك لتنظيم المؤتمرات والمعارض، الشركة المنظمة لمعرض عقارات النيل، أن الشركة تطلق دورة جديدة من معرض “عقارات النيل” بالمملكة العربية السعودية بعد النجاح الكبير الذى شهدته الدورات الثلاثة التى تم إقامتها بالمملكة خلال العام الجاري، حيث تم إقامة دورتين بالرياض ودورة بجدة فى 2022.

سيتى إيدج و«GV» و«فاوندرز» و«cred» و«القمزي» ضمن الشركات المتواجدة

وأشار إلى تنامي طلبات العملاء بالمملكة العربية السعودية سواء من المصريين المقيمين بالمملكة أو الأشقاء السعوديين، على العقارات المصرية السكنية والخدمية، خاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة والسواحل وشرق القاهرة.

وأوضح أن تراجع قيمة العملة المحلية يرفع من جاذبية سعر العقار المصري ومن المتوقع أن تحقق الشركات المتواجدة بالنسخة الثامنة من معرض “عقارات النيل” مبيعات كبري، خاصة مع العروض والتسهيلات المميزة التى تتنافس بها الشركات خلال المعرض.

والشركات المتواجدة بالنسخة الثامنة بمعرض “عقارات النيل” بالرياض سيتى إيدج، GV للتنمية العمرانية، فاوندرز، cred، السعودية المصرية للتعمير، القمزي للتطوير العقاري، كورنر ستون، باراجون للتطوير العقاري، PRE، إنرشيا، مدينة نصر للإسكان والتعمير، منصات، صروح، نيو بلان، UC للتطوير العقاري.

كليلة: تواجد الشركات الكبري والجادة ساهم فى اكتساب ثقة العملاء بالوطن العربي

واستطاع معرض “عقارات النيل” دفع ملف تصدير العقارات المصرية بالخارج منذ انطلاقه عام 2017 حيث مكّن الشركات من عرض مشروعاتها في دول الخليج العربي بما ساهم فى تعريف شريحة كبيرة من العملاء بالخارج بالمشروعات والشركات المصرية كما ساهم التنظيم الجيد وحرص الشركة المنظمة على التعاقد مع الشركات الجادة فقط والالتزام بقوانين الدول المنظمة فى اكتساب ثقة العملاء خارج مصر.

انطلاق معرض New Way Expo بمشاركة 80 من كبرى شركات التطوير العقاري 10 ديسمبر المقبل

وفى سياق متصل تنطلق أيضاً فعاليات النسخة الأولى من معرض نيو واي إكسبو New Way Expo الذي تنظمه شركة new way للتسويق العقاري في 10 ديسمبر المقبل بفندق تيوليب القاهرة الجديدة.

ويعتبر المعرض أكبر تجمع عقاري، حيث يشارك فيه 80 مطورا يقدمون باقة كبيرة من أحدث المشروعات العقارية في مختلف مناطق الجمهورية كالعاصمة الإدارية والساحل الشمالي وأكتوبر و الشيخ زايد والعين السخنة.

وقال أحمد أسامة رئيس مجلس إدارة شركة New Way إن المعرض يستهدف مبيعات بقيمة 2 مليار جنيه للمطورين، مشيرا إلى أن الطلب علي العقار المصري ما زال مرتفعا رغم الأزمات الحالية باعتباره الملاذ الآمن للاستثمار.

وأكد أسامة أن الشركات المشاركة سوف تفاجئ العملاء بتسهيلات وعروض غير مسبوقة رغبة منها في تنشيط عمليات البيع، مشيرا إلي أن المعرض يعتبر أول معرض عقاري في الشرق الأوسط يضمن للعملاء الحصول علي أفضل العروض مع شهادة تأمين علي الأقساط مقدمة من Allianz.

وأوضح أن النهضة العمرانية الكبرى التي تحققت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل أنحاء الجمهورية جعلت المعارض العقارية منصة رائدة لاكتشاف الفرص الاستثمارية والتواصل المباشر مع الأطراف المعنية.

أسامة: أول معرض عقاري يضمن شهادة تأمين علي الأقساط مقدمة من Allianz

من جانبه، قال حسام مطاوع المدير التنفيذي لشركة New way إن السوق العقارية لا تزال بحاجة إلى تنظيم مزيد من المعارض العقارية والفعاليات والأنشطة الترويجية والتعريفية بالمشاريع العملاقة التي تحققت خلال الفترة الحالية والتي ستنتهي خلال الفترة المقبلة وبحاجة إلى جهود مضاعفة من قبل شركات التطوير العقاري للوصول إلى المستخدم النهائي وهذا هو دور المعارض العقارية، حيث تساعد المطورين في الوصول إلى العملاء..

أضاف أن المعارض العقارية لها دور بارز في دعم المطورين لتطوير منتجاتهم والتعرف على اتجاهات ورغبات المشتريين الحاليين والمحتملين والقيام بطرح المشاريع والمنتجات العقارية التي تتناسب واستهدافاتهم وفقاً لتطلعاتهم الجديدة.

من جانبه، قال عمرو حسين المدير العام شركة New way أن المعارض ستظل هى الوسيلة المهمة التى يهتم بها المطورون العقاريون لتسويق منتجاتهم، مشيرا إلي إنها تتيح الفرصة للمطور أن يقدم عددا من العروض خلال فترة المعرض لجذب العملاء خاصة العميل الجاد الذى لديه الرغبة الفعلية فى الشراء.

مطاوع: المعارض ستظل الوسيلة المهمة لتسويق العقارات

أوضح أن المعارض تعتبر أيضا أحد أهم الآليات التى تتيح للعملاء التعامل المباشر مع المطور العقارى والاستفادة من العروض التى يتم تقديمها خلال المعارض والتى تكون فرصة جيدة للشراء أو الاستثمار سواء بالنسبة للوحدات السكنية أو التجارية.

من جانبه أشار محمود حسني رئيس قطاع المبيعات بشركة New way للتسويق إلي أهمية تصدير العقار والاستفادة من الميزة التى أضافها فارق العملة بعد تراجع قيمة الجنيه والتى يمكن للمعارض العقارية المساهمة فيها بقوة حيث تتيح للمصريين العاملين بالخارج والخلجيين أكثر من مشروع يمكن الاختيار بينها بما يتوافق مع رغباته.

شدد على أن المعارض العقارية تساهم فى رفع مبيعات الشركات خاصة أنها تقترن بتقديم عروض وخصومات خاصة من الشركات بما يساهم فى اجتذاب العملاء فيما سوف تطلب الشركة من المشاركين تقديم بيانات عن حجم مبيعاتها خلال فاعليات المعرض لقياس درجة نجاح المعرض وتوجهات السوق