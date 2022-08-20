وزيرة الهجرة تعلن الوصول إلى طالبة مصرية بألمانيا عقب اختفائها

أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أنه تم الوصول للطالبة المصرية التي تواترت أنباء عن اختفائها في العاصمة الألمانية برلين بمواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن الفتاة حاليا قيد العرض الطبي للاطمئنان على صحتها، وتقوم السفارة المصرية ببرلين بمتابعة الموقف.

وأشارت الوزيرة إلى أن الطالبة موجودة حاليا في أحد المستشفيات الألمانية، وأن مندوبي السفارة المصرية في طريقهم إليها للاطمئنان عليها.

وأوضحت الوزيرة أن وزارة الهجرة رصدت ما تردد على صفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن اختفاء إحدى الطالبات المصريات بالعاصمة الألمانية برلين.

وتواصلت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، مع السفير خالد جلال، السفير المصري في ألمانيا، والسيد علاء ثابت ممثل الجالية المصرية بألمانيا، لمتابعة الإجراءات والجهود التي يتم اتخاذها للوصول للطالبة المصرية والاطمئنان عليها.

وقامت السفارة بالتواصل مع الشرطة الألمانية لطلب الوصول إلى الطالبة المصرية والاطمئنان على مكان تواجدها وسلامتها، وفور توفر معلومات تم التوضيح لطمأنة الأسرة.

وأكدت السفيرة سها جندي أن وزارة الهجرة لا تدخر جهدًا في متابعة شئون المصريين بالخارج، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتلبية احتياجات ورعاية المصريين بالخارج، مؤكدة على تضافر كافة الجهود الرسمية والشعبية في إطار من التكامل والتنسيق المستمر بين كافة أجهزة الدولة.