وزيرة الهجرة تطمئن على مصري منع انفجار محطة وقود بالسعودية

أجرت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اتصالا هاتفيا بالسيد جمال بيومي، مصري مقيم بالسعودية للاطمئنان عليه بعد قيامه بدور بطولي في منع انفجار محطة وقود بالمملكة العربية السعودية.

تعود الوقائع إلى قيام جمال بيومي باستخدام اللودر الذي يقوده لإخراج سيارة اشتعلت داخل محطة بنزين، ولم تنجح جهود العمال في إطفائها باستخدام طفايات الحريق.

أشارت الوزيرة إلى أن المصريين بالخارج يضربون أروع الأمثلة في التضحية والفداء، كما ثمنت ما قام به جمال من مخاطرة بنفسه في سبيل إنقاذ أرواح العشرات من المتواجدين بالمحطة من العمال والعملاء.

ومن ناحيته، أوضح جمال أنه قام بالواجب، وأن مصر علمتنا الشجاعة في مثل هذه المواقف، معربا عن سعادته باتصال وزيرة الهجرة، واهتمامها بالاطمئنان عليه بنفسها، وقيام مكتبها بالمتابعة المستمرة معه.