وزيرة الهجرة تطلب مليون توقيع على وثيقة «حق المصريين في مياه النيل» (فيديو)

جاء ذلك في مداخلة هاتفية للوزير مع برنامج على مسؤوليتي الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى.

طالبت وزيرة الهجرة نبيلة مكرم مساء الأحد بمليون توقيع على الأقل على وثيقة تدعم حقوق مصر في مياه النيل ؛ للدفاع عن حق مصر في ظل التعنت الإثيوبي في مفاوضات سد النهضة .

جاء ذلك في مداخلة هاتفية للوزير مع برنامج على مسؤوليتي الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى.

وأشادت بدور المصريين في الخارج في دعم الحقوق المائية لمصر في مياه النيل ، وتنظيم وقفة أمام البيت الأبيض لدعم تلك الحقوق.

وأكدت أن الوثيقة مهمة جدا، وأشكرك على مناشدتك للمصريين في الداخل والخارج للتوقيع على الوثيقة.

وقالت: “هذه الوثيقة تأخذها الإدارة الأمريكية بعين الاعتبار ومستند أن إرادة المصريين مساندة لدولتهم في هذا الأمر”.

وأضافت: “المطلوب التوقيع (عبر موقع مخصص لذلك) على هذه الوثيقة حتى نتمكن من الحصول على الأقل كما قلته مليون صوت أو توقيع يقدروا يوصلوا الرسالة أن هذا الشعب في جهوده الرسمية وتأخذ الإدارة الأمريكية هذا بعين الاعتبار”.

وأطلقت الجالية المصرية بالولايات المتحدة حملة إلكترونية للتوقيع على مذكرة لحث الإدارة الأمريكية على بذل المزيد من الجهود لدعم مفاوضات سد النهضة وحماية حقوق مصر المائية في نهر النيل .

وناشد أحمد موسى في بداية البرنامج المصريين التوقيع على وثيقة للمطالبة بحقوقنا في مياه النيل .

وتوقفت المباحثات مع إثيوبيا بشأن سد النهضة ، بحسب إعلان وزير الخارجية سامح شكري، وذلك عقب أيام من رفضها التوقيع على اتفاق ملء وتشغيل السد الذي وقعته مصر بالأحرف الأولى.