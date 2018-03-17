وزيرة الهجرة تصل غرفة العمليات لمتابعة الانتخابات الرئاسية بالخارج

سلوى عثمانوصلت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة والمصريين بالخارج، اليوم السبت، إلى مقر غرفة العمليات لمتابعة سير انتخابات المصريين فى الخارج، في يومها الثاني.كانت الوزارة أطلقت الغرفة لمتابعة سير انتخابات المصريين بالخارج، والتعامل مع أى نوع من الشكاوى التي يتعرض لها الناخبين على مدا

سلوى عثمان

وصلت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة والمصريين بالخارج، اليوم السبت، إلى مقر غرفة العمليات لمتابعة سير انتخابات المصريين فى الخارج، في يومها الثاني.

كانت الوزارة أطلقت الغرفة لمتابعة سير انتخابات المصريين بالخارج، والتعامل مع أى نوع من الشكاوى التي يتعرض لها الناخبين على مدار الساعة.

وجهزت غرفة العمليات بكافة أجهزة الاتصال للربط بالصوت والصورة بين الغرفة ودول العالم، منها الدول العربية والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا، وربط مقار البعثات الدبلوماسية المصرية إلكترونيا مع الغرفة، ويتم تغذيتها بقواعد بيانات الناخبين من أبناء الجاليات المصرية فى مختلف دول العالم.

وأطلقت الوزارة للتواصل مع غرفة العمليات مباشرة والتعامل مع أى شكاوي “01289850655 – 01008113352 – 01553486360 – 01128856655″، والإيميل، ” [email protected]

وخصصت البريد الإليكتروني: [email protected]، للتواصل مع المصريين بالخارج، ولتعرف على كل ما يظهر من مشكلات والتعامل معها والتدخل لحلها من خلال الاتصال وتوجيه الجهات المعنية بالمشكلة، وستكون على اتصال بوزارة الخارجية للتنسيق الدائم مع السفارات والقنصليات خارج مصر.