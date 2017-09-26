وزيرة الهجرة تصل البحيرة لإطلاق حملة فكّر وشاور

بحضور الفنان محمد رمضانولاء البري استقبلت محافظة البحيرة، السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الثلاثاء؛ لإطلاق حملة للتوعية بسبل الهجرة الامنة ومخاطر الهجرة غير الشرعية تحت شعار "قبل ما تهاجر، فكّر وشاور". وقال "مكرم" أن الحملة تأتي

بحضور الفنان محمد رمضان



ولاء البري

استقبلت محافظة البحيرة، السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الثلاثاء؛ لإطلاق حملة للتوعية بسبل الهجرة الامنة ومخاطر الهجرة غير الشرعية تحت شعار “قبل ما تهاجر، فكّر وشاور”.

وقال “مكرم” أن الحملة تأتي في إطار دعم استراتيجية الوزارة لتوعية الشباب بمخاطر الهجرة غير الشرعية، والترويج للهجرة الآمنة عن طريق التأهيل والتدريب.

يشارك في المؤتمر الافتتاحي لحملة المحافظات، النجم محمد رمضان، والذي أعرب عن سعادته بالمشاركة في توعية الشباب المصري بما قد ينجم عن الهجرة غير الشرعية من كوارث.

كما تشارك الأستاذة أمل زكريا قطب عضو مجلس النواب، واللواء مجدى عناني السكرتير العام، واللواء السيد سعيد السكرتير العام المساعد، بجانب لفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

واعتذرت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، لمشاركتها في التزام رسمي بمجلس المحافظين اليوم.