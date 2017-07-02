وزيرة الهجرة تشيد بدور المرأة المصرية في الخارج

ولاء البري وهاجر عمران أشادت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بدور المرأة المصرية في الخارج لدعم الوطن وزرع الانتماء للوطن في قلوب أبنائها، قائلة إن المرأة المصرية كانت ومازالت هي درع الوطن في الخارج ودعم رئيس الجمهورية في كل المحافل والزيارات الدولية ضد كل من



ولاء البري وهاجر عمران

أشادت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بدور المرأة المصرية في الخارج لدعم الوطن وزرع الانتماء للوطن في قلوب أبنائها، قائلة إن المرأة المصرية كانت ومازالت هي درع الوطن في الخارج ودعم رئيس الجمهورية في كل المحافل والزيارات الدولية ضد كل من حاول تشويه صورة مصر.

وأضافت مكرم أن المرأة المصرية أثبتت قدرتها علي تقلد العديد من المناصب بالخارج، ووصلت إلي العديد من المراكز العلمية والثقافية والسياسية علي رغم من أعباء الغربة والبيت والأبناء وهو ما يؤكد أنها من جنود مصر وخير ممثلات للوطن.

جاء ذلك خلال كلمة الوزيرة بفعاليات مؤتمر (مصر تستطيع بالتاء المربوطة)، المقام برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، على مدى يومين وتنظمه وزارة الهجرة وشئون المصريين فى الخارج بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة وبمشاركة عدد كبير من الوزراء و31 شخصية من المصريات بالخارج فى مجالات الطاقة والهندسة والاقتصاد والبحوث الطبية وقضايا التنمية وتمكين المرأة.

ورحبت مكرم بالعديد من الشخصيات النسائية المشاركة فى المؤتمر، ومنهم أميرة أحمد أبو زهرة حفيدة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، والصحفية ريم الشاذلي والتي تغيبت عن حضور المؤتمر بسبب إصابتها بالسرطان وخضوعها للعلاج بأمريكا، والكابتن منى شندى قائدة بالبحرية ومسئولة توجيه الموظفين فى مركز الدفاع للدراسات الإستراتيجية بأستراليا، ود. هدى حليم رئيسة صيادلة وشريكة فى مؤسسة للحفاظ على المبانى الأثرية بالولايات المتحدة، ود. يسرية سالم أخصائى أول تحصيل الأموال والديون فى أمريكا، ود. هدى المراغى مستشارة الصناعات والحكومات فى كندا. ورحاب النمر استشارية أمن المعلومات وهندسة الإبداع الرقمى بالمملكة المتحدة، ود. هالة عبدالسلام عضوة الجمعية المصرية والأمريكية للصيدلة، ود. مارى حنا أستاذة التخدير ومحاربة الألم بالولايات المتحدة الأمريكية.