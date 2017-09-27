وزيرة الهجرة تشارك غدا فى ملتقي المرأة العاملة

ولاء البري تشارك السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، غدا الخميس ملتقي المرأة العاملة الذى ينظمه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بمقره بشارع الجلاء برمسيس،ويأتى تنظيم هذا الملتقي لتأكيد على أهمية المراة العاملة وأنها تستطيع دعم الدولة المصرية في المرحلة القادمة ال

ولاء البري

تشارك السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، غدا الخميس ملتقي المرأة العاملة الذى ينظمه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بمقره بشارع الجلاء برمسيس،

ويأتى تنظيم هذا الملتقي لتأكيد على أهمية المراة العاملة وأنها تستطيع دعم الدولة المصرية في المرحلة القادمة الراهنة.

ويستهدف المؤتمر أيضا التأكيد على أهمية دخول المرأة لعملية اتخاذ القرار ودعم القيادة السياسية في عام المرأة 2017، ونقل تجربة السفيرة نبيلة مكرم فى إدارتها لوزارة الهجرة بعد مرور عامين على إطلاقها، وفق بيان.

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