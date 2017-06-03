وزيرة الهجرة تشارك بحفل إفطار أولادنا لمتحدي الإعاقة

ولاء البرى شاركت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في حفل الإفطار الذي نظمته جمعية "أولادنا" لمتحدي الإعاقة، برئاسة سهير عبد القادر، بحضور عدد من الفنانين ومسئولي المجلس القومي لشئون الإعاقة. وأعربت الوزيرة عن سعادتها بالاهتمام بمتحدي الإعاقة، مشيرة إلى أن لديهم الكثي

ولاء البرى

شاركت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في حفل الإفطار الذي نظمته جمعية “أولادنا” لمتحدي الإعاقة، برئاسة سهير عبد القادر، بحضور عدد من الفنانين ومسئولي المجلس القومي لشئون الإعاقة.

وأعربت الوزيرة عن سعادتها بالاهتمام بمتحدي الإعاقة، مشيرة إلى أن لديهم الكثير من المواهب الفريدة من عزف وغناء ورسم ونحت وغيرها من المهارات التي يتقنونها، مؤكدة أن المستقبل سيشهد فنانين موهوبين من “أولادنا”.

واختتم الحفل بتقديم الهدايا لمتحدي الإعاقة، الذين أبدوا سعادتهم بمشاركة الوزيرة للإفطار معهم، وقدموا لها فانوس رمضان هدية لها تقديرا لدورها المستمر في المشاركة في فعالياتهم، كما قدم الفنان تامر حسني عددا من أغانيه الجديدة بمشاركة الأطفال متحدي الإعاقة، وبحضور الفنانات رجاء الجداوي وميرفت أبو عوف.

كانت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، شاركت في مارس الماضي في ملتقي “أولادنا الدولي” لفنون ذوي القدرات، الذي أقيم بالتعاون بين وزارات الدولة للشباب والرياضة والهجرة والثقافة، وعدد من جهات الدولة.

وأكدت حرصها الدائم على مساهمة المصريين في الخارج في الفعاليات الوطنية ومن أهمها هذا الملتقى الذي يشارك فيه عدد من أبناء المصريين بالخارج من ذوي القدرات الخاصة، في المجالات الفنية المختلفة.



