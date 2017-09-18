وزيرة الهجرة تشارك اليوم فى احتفالية اليوم المصري للتعليم

ولاء بري تشارك اليوم السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج فى احتفالية "اليوم المصري للتعليم" الذى تنظمه مؤسسة مصر الخير تحت رعاية رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي بجامعة القاهرة.وذلك في إطار احتفالات مؤسسة مصر الخير بالنسخة السابعة لقطاع التعليم بالمؤسسة وخريجي برا

ولاء بري

تشارك اليوم السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج فى احتفالية “اليوم المصري للتعليم” الذى تنظمه مؤسسة مصر الخير تحت رعاية رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي بجامعة القاهرة.

وذلك في إطار احتفالات مؤسسة مصر الخير بالنسخة السابعة لقطاع التعليم بالمؤسسة وخريجي برامج المؤسسة التعليمية، وذلك بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، واللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربي، وفضيلة الدكتور على جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، والكابتن حازم إمام نجم الكرة المصرية السابق، والإعلامية منى الشاذلي، و، ممثلين عن وزارات التعليم العالى والبحث العلمى والتضامن والشباب والرياضة والتموين والتجارة الداخلية والاستثمار والتعاون الدولى والعديد من السفارات والوزارات المعنية والشخصيات العامة وممثلى القطاع الخاص.

تهدف الاحتفالية إلى تدشين “اليوم المصرى للتعليم” ليكون بمثابة يوم ثابت تحتفل به كافة الجهات والهيئات الحكومية والمدنية بإنجازات الدولة المصرية، ورصد مدى التقدم فى تطوير وتحسين العملية التعليمية واستعراض للنماذج المختلفة لعمليات التطوير من طرف جميع الجهات.

أعربت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، عن سعادتها بتواجدها فى اليوم المصري للتعليم الذى تنظمه مؤسسة مصر الخير، مؤكدة على عمق العلاقات بين الوزارة وبين مؤسسة مصر الخير، التى ترفع دائما شعار تنمية الانسان، وتضعه على قمة أجندتها.

وأوضحت الوزيرة أن هناك كثير من الملفات المشتركة التى جمعت بين فريق عمل الوزارة ومؤسسة مصر الخير وخاصة فى مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والاهتمام بالتعليم الفني، وكيفية اعداد شرائح من الشباب مؤهلة لسوق العمل الداخلى والخارجي، قائلة :” نحن قادرين على قيادة العالم بشبابنا، فلدينا من الكفاءات فى الداخل والخارج الكثير فى العديد من المجالات”.

وذكرت مكرم أنها فى زيارتها الأخيرة لأستراليا، أشدت بالدكتور طارق شوقي معالى وزير التربية والتعليم لكل ما يقدمه لصالح التعليم فى مصر، وأشدت بمؤسسة مصر الخير كموسسة من المجتمع المدنى تعمل على تنمية الانسان، مؤكدة أن النجاح عمره ماكان فردى بل مؤسسات حكومية ومنظمات مجتمع مدنى وشعب واعى مؤمن بقدراته.

واختتم الحفل بتكريم السادة الوزراء على رأسهم السفيرة نبيلة مكرم والسادة الإعلاميين والطلاب المتفوقين.