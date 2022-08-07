وزيرة الهجرة تسلم صيادي الدقهلية 30 مركب صيد غدا

تزور غدا الإثنين السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الهجرة، محافظة الدقهلية، ومن المزمع أن تقوم الوزيرة خلال الزيارة بتوزيع ٣٠ مركب صيد على الصيادين بالمحافظة، كما سيتم تفقد القافلة الطبية التي يتم تنفيذها، وذلك بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية، في إطار المبادرتين الرئاسيتين “حياة كريمة” و”مراكب النجاة”.

في عام 2019، تم إطلاق مبادرة “مراكب النجاة” بهدف التحذير والتوعية المجتمعية بمخاطر ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وسبل الهجرة الآمنة، مع توفير البدائل الإيجابية من تدريب وفرص عمل وريادة الأعمال للشباب بالمحافظات، التي تنتشر بها ظاهرة الهجرة غير الشرعية، والبالغ عددها 14 محافظة.

وتعد محافظة الدقهليه إحدى المحافظات التي تتنشر فيها ظاهرة الهجرة غير الشرعية بجانب محافظات الفيوم والبحيرة والغربية والمنوفية والقليوبية والشرقية وكفر الشيخ وبني سويف والمنيا وأسيوط والأقصر وقنا وسوهاج.



وتم ضم 33 قرية من القرى الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية، ضمن المرحلة الأولى من مبادرة “حياة كريمة”، وتخصيص دعم قيمته 250 مليون جنيه لتنمية وتطوير القرى المستهدفة، ضمن مبادرة مراكب النجاة.

كما تم تنظيم 15 برنامجا تدريبيا واعتماد 700 من المدربين للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وسبل الهجرة الآمنة للشباب والأسر.كما تم تنظيم 150ألف زيارة بمحافظة الفيوم، ضمن حملة طرق الأبواب للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، استفاد منها 361 ألف مستفيد، وكذلك تنفيذ 55 ألف زيارة بإجمالى 104.5 ألف مستفيد بمحافظة المنيا.

وتم إنتاج 5 أفلام قصيرة، للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والتعريف بالجهود، التي تبذلها الدولة، وبلغ عدد المستفيدين من الحملة أكثر من 25 مليون مستفيد.

كما قامت الوزاربإعداد 5000 مطبوعة دعائية خاصة بالمبادرة، ويوجد أكثر من 10 ملايين مستخدم ومتابع للمبادرة على مواقع التواصل الاجتماعي عقب إطلاق صفحات بعنوان “المبادرة الرئاسية.. مراكب النجاة”.