وزيرة الهجرة تستقبل ممثلي الجالية المصرية بألمانيا وفرنسا

ولاء البرىالتقت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الخميس، كلا من علاء ثابت رئيس بيت العائلة المصرية بألمانيا، وصالح فرهود رئيس الجالية المصرية في باريس.تناول اللقاء أحوال الجاليات المصرية بالخارج، كما وجه فرهود وثابت دعوة للوزيرة لحضور مؤتمر "بيت الوطن"، والذي

ولاء البرى

التقت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الخميس، كلا من علاء ثابت رئيس بيت العائلة المصرية بألمانيا، وصالح فرهود رئيس الجالية المصرية في باريس.

تناول اللقاء أحوال الجاليات المصرية بالخارج، كما وجه فرهود وثابت دعوة للوزيرة لحضور مؤتمر “بيت الوطن”، والذي تعتزم الجاليات المصرية بالخارج عقده في مصر يوم 21 أغسطس الجاري.

وتطرقت الوزيرة إلى أهمية توحيد صفوف وجهود المصريين لصالح الوطن ودعما لقضاياه، وحرصًا أيضا على روح المحبة بين المصريين في كل مكان.

وأعربت السفيرة نبيلة مكرم عن تمنيها أن يخرج المؤتمر بتوصيات تساهم في الوصول لصيغة مناسبة للعمل المشترك بين الاتحادات الفاعلة والمؤثرة والتي لها وجود حقيقي وفاعل في الخارج.

وأشار علاء ثابت، رئيس بيت العائلة المصرية بألمانيا، إلى أن “بيت الوطن” يتألف من عشرين مؤسسة مصرية أهلية في قارات العالم المختلفة، موضحاً أنهم وجهوا الدعوة لكل من الاتحاد العام للمصريين بالخارج واتحاد الجاليات المصرية في أوروبا والاتحاد العام للمصريين بأوروبا، وذلك لحضور مؤتمره الثاني المزمع إقامته بالقاهرة في الحادي والعشرين من أغسطس الجاري.

من جانبه، قال صالح فرهود رئيس الجالية المصرية في باريس وعضو للاتحاد العالمي لبيت العائلة المصرية، إنه من خلال هذه الدعوات للاتحادات المصرية الفاعلة في الخارج يتم بذلك وضع لبنة في البناء الكبير الذي يتم السعي نحو تحقيقه وهو لم شمل المصريين جميعا تحت سقف واحد؛ من أجل الاستفادة القصوى من القوى المصرية الفاعلة في الخارج.