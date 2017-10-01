وزيرة الهجرة تستقبل سفير استراليا بالقاهرة

ولاء البري:نيل هوكنز: زيارة وزيرة الهجرة ووفد البرلمان فتحا آفاق التعاون في مجالات مختلفة.استقبلت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، نيل هوكنز، سفير استراليا بالقاهرة، لبحث نتائج زيارة الوزيرة والوفد البرلماني المرافق لها، إلى سيدنى.أعرب "هوكنز" عن شكره العميق لوز



ولاء البري:



نيل هوكنز: زيارة وزيرة الهجرة ووفد البرلمان فتحا آفاق التعاون في مجالات مختلفة.

استقبلت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، نيل هوكنز، سفير استراليا بالقاهرة، لبحث نتائج زيارة الوزيرة والوفد البرلماني المرافق لها، إلى سيدنى.

أعرب “هوكنز” عن شكره العميق لوزيرة الهجرة على زيارتها لأستراليا مؤخرا، وأكد على نجاح الزيارة مثنيا علي نتائجها المهمة من استعراض للمستجدات علي الجبهة الداخلية، والتيسيرات الاقتصادية والفرص الاستثمارية التي توفرها الدولة المصرية، وجهودها في مكافحة الإرهاب، ولقائها بشباب الجالية، وتدشين المنتدى الإلكتروني للتواصل معهم.

كما أشاد بالدور الذي تبذله الوزارة في التواصل مع الجالية المصرية في استراليا، وتقديره لما تقدمه الجالية من جهود لدولة استراليا لدعم الاستثمارات، وتأدية أعمالهم بكفاءة في مختلف القطاعات.

من ناحيتها أثنت “مكرم” على نتائج لقاءها برئيس البرلمان الاسترالي، ولجنة العلاقات الخارجية، وتعامل المسئولين لفتح آفاق التعاون مع الدولة المصرية في مجالات السياحة والاستثمار والمشروعات الاقتصادية، وغيرها من المشروعات التنموية في مصر.

وناقشت “مكرم” مع السفير الاسترالي متابعة تدشين غرفة التجارة المصرية الاسترالية، وجمعية الصداقة البرلمانية المصرية الأسترالية.

في ختام اللقاء دعت مكرم إلى ترتيب لقاء يضم المهندس محمد السويدي، والنائبتين أنيسة حسونة، وماريان عازر، لمتابعة نتائج لقائهم بمجلس النواب الاسترالي، ودعم التعاون المتبادل بين الجانبين.

