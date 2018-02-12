وزيرة الهجرة تزور الجمعية المصرية الإسلامية في نيويورك

هاجر عمرانالتقت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أعضاء الجمعية المصرية الإسلامية في نيويورك ونيوجرسي، وبعدد من الأسر المصرية بالمقر البابوي لشمال شرق أمريكا، وذلك ضمن جولة مكوكية تقوم بها الوزيرة لعدد من دول العالم؛ لحث المصريين على المشاركة بالانتخابات الرئاسية المق

هاجر عمران

التقت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أعضاء الجمعية المصرية الإسلامية في نيويورك ونيوجرسي، وبعدد من الأسر المصرية بالمقر البابوي لشمال شرق أمريكا، وذلك ضمن جولة مكوكية تقوم بها الوزيرة لعدد من دول العالم؛ لحث المصريين على المشاركة بالانتخابات الرئاسية المقبلة، بحضور اللواء سمير طه مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، والسفير هشام النقيب قنصل عام مصر بنيويورك.

وفي بداية اللقاء، تحدثت وزيرة الهجرة عن أهمية الانتخابات الرئاسية المقبلة والدور البارز للمصريين بالخارج في هذه العملية، كحق دستوري حصل عليه المواطنون بالخارج، كما أشارت في حديثها لإنجازات الدولة من مشروعات عملاقة في مختلف المجالات، فضلاً عن تناول ما تواجهه مصر من تحديات على رأسها الإرهاب، واستراتيجية الدولة للقضاء على الأفكار المتطرفة.

وشهد اللقاء أيضا الحديث عن نموذج “بيت العيلة” والبروتوكول الذي تم إبرامه بينه وبين وزارة الهجرة، ورحب الجميع بالفكرة وأبدوا استعداداتهم للمساعدة في إنشاء فرع مماثل بنيويورك، وذلك لحاجتهم إلى وجود نموذج ينشر مفاهيم الإسلام الصحيح والتوعية ومساعدة الآخرين، إضافة لعمل مكتبة خاصة بكتيبات وزارة الأوقاف والتي سيكون لها دور كبير في نشر الدين الصحيح.

وطلبت الوزيرة منهم تحضير مقترح تصوري عن تأسيس فرع “بيت العيلة” بنيويورك، ومن ثمّ يُقدم لوزارة الهجرة حتى يتسنى تقديمه للأزهر والكنيسة مع الأسماء المرشحة لإدارته، والذي سيكون باكورة إنتاج للبروتوكول المبرم بين وزارة الهجرة وبيت العيلة المصري.

وأكد كل من أعضاء الجمعية المصرية الإسلامية والمقر البابوي على إشادتهم بالتفات الدولة لهم، خاصة في ظل غياب وجود أي جامع مصري أو مركز إسلامي مصري بنيويورك، حيث إنهم في حاجة لوجود مثل هذه الأماكن التي تجمع المسلمين مع بعضهم البعض ومع إخوانهم المسيحيين، من أجل مواجهة الفكر المتطرف لجماعة الإخوان المتواجدة بنيويورك.

وفي ختام زيارتها للمقر البابوي، التقت السفيرة نبيلة مكرم بعدد من الكهنة والأسر المصرية المسيحية وتحدثت معهم عن قانون الكنائس وزيارات القيادة السياسية والأهمية التي توليها لها، والضربة الجوية التي قامت بها مصر لصالح المدنيين من الأقباط في ليبيا.