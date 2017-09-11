وزيرة الهجرة تروج للاستثمار مع الغرف التجارية الأسترالية

مكرم تؤكد رغبة وحماس المصريين بأستراليا لدعم وطنهم الأم‏

ولاء البري

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التقت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج برفقة ‏الوفد البرلمانى المصري برئاسة ‏المهندس محمد السويدي، رئيس ائتلاف «دعم ‏مصر»، والنائبتان د. ماريان عازر، ود.أنيسة ‏حسونة، أعضاء الغرف التجارية ‏المصريين الأستراليين بهدف الترويج للمشروعات الاستثمارية المصرية، وذلك ‏بمقر دار سكن القنصل العام المصري، في إطار جدول فعاليات زيارة وزيرة ‏الهجرة لأستراليا لبحث عدد من الملفات.‏

حيث بحث اللقاء الذي حضره عدد كبير من الجالية المصرية بجانب مجموعة من ‏المستثمرين ورئيس المجلس التشريعي بولاية فكتوريا ومسئولين عن الحكومة ‏الاسترالية، فرص الاستثمار والتجارة في مصر وسبل دفعها، كمتابعة لندوة عقدتها ‏الغرفة التجارية فى يوليو الماضي، وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين ‏البلدين، وتناول اللقاء ايضا إقامة مصر لمنتدي الشباب العالمي، والتعرف على ‏طبيعة المؤتمر وأهدافه، والمقرر إقامته نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.‏

من جانبها قدمت السفيرة نبيلة مكرم ملف كامل عن أهم المشروعات الاستثمارية ‏القومية خاصة في المثلث الذهبي ومدينة الروبيكي للجلود ومدينة الاثاث بدمياط، ‏وأكدت الوزيرة أهمية الجالية المصرية حول العالم والدور الكبير التي تلعبه في ‏الدفاع عن مصر، فضلا عن دعم بلدهم الأم في تنميتها المستدامة، مشددة أن اللقاء ‏أظهر مدى حماس ورغبة المصريين بالخارج ‏لدعم وطنهم الأم ‏واستشعارهم بحجم ‏المسئولية كونهم السفراء الحقيقيون لمصر ‏خارجا‏.‏

وبحث الاجتماع عودة خط ‏مصر للطيران والذي سيساعد في تنشيط السياحة ‏ومجتمع الأعمال، ويساهم في إعادة فتح مكتب ‏للسياحة المصري في استراليا، كما ‏تم عرض كل التشريعات التي تساعد على فتح مجال استثماري ‏أكبر بين البلدين، ‏من خلال الحديث عن دعوة الحكومة ‏المصرية والاسترالية لإنشاء مجلس اعمال ‏مصري ‏لفتح مجالات عديدة في التجارة ‏والصناعة والاستثمار.‏

وتناول أيضا مقترح لإقامة معرض للحضارة المصرية بحضور فرقة رضا ‏للفنون ‏الشعبية، ودعوة مجموعة من صانعي الحرف اليدوية المصرية لعرض منتجاتهم، ‏كما شهد اللقاء حماسا كبيرا من قبل الحضور.‏

كما كان هناك لقاء بالشباب المصريين المقيمين باستراليا، مثل فرصة جيدة للتحدث ‏معهم حول حقيقة الأوضاع في مصر وتصحيح الصورة المغلوطة عن عدد من ‏الشائعات المغرضة، من خلال الحديث حول مجموعة المشروعات القومية الكبيرة ‏التي تعمل عليها مصر في الوقت الراهن، وخطط التنمية المستدامة المرجوة خلال ‏الفترة القليلة المقبلة كجزء أساسي من مستقبل مشرق لهذا البلد الكبير، وتناول اللقاء ‏إعداد قنوات تواصل مستمر مع هؤلاء الشباب وتنظيم زيارات دورية لمصر، ‏وايجاد مصدر للمعلمات والأخبار الصحيحة التي تدور حول مصر، كما تم دعوة ‏الشباب لحضور مؤتمر الشباب العالمي المقبل.‏