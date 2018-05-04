وزيرة الهجرة ترافق الوفد اليوناني القبرصي في الأهرامات

محمد مجدي: رافقت الدكتورة نبيلة مكرم عبيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج،اليوم الجمعة، الوفد اليوناني القبرصي (وفد الجذور) إلي منطقة الأهرامات والذي نظمته الغرفة التجارية في الجيزة واتحاد الغرف التجارية.و قالت وزيرة الهجرة، إن الوفد سيقوم غدا بزيارة إلى مدينة شرم الشيخ، للتعر

محمد مجدي:

رافقت الدكتورة نبيلة مكرم عبيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج،اليوم الجمعة، الوفد اليوناني القبرصي (وفد الجذور) إلي منطقة الأهرامات والذي نظمته الغرفة التجارية في الجيزة واتحاد الغرف التجارية.

و قالت وزيرة الهجرة، إن الوفد سيقوم غدا بزيارة إلى مدينة شرم الشيخ، للتعرف على الأماكن السياحية في مصر.

وقام الوفد اليوناني القبرصي بالهتاف “تحيا مصر”.

يشار إلى أن وفد الجذور، عقد مؤتمرا في محافظة الإسكندرية “أسبوع الجذور” بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيريه اليوناني والقبرصي، وتحيي المناسبة تاريخا من التعايش المشترك والتسامح في هذه المدينة.