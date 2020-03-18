نقل وملاحة

وزيرة الهجرة : تحرك 30 أتوبيسا لإجلاء مصريين من السودان

قالت الوزيرة: "أناشد المواطنين بالتوجه لمعبر وادي حلفا في السودان وبطمنهم هيلاقوا أاتوبيسات في انتظارهم".
المال - خاص 10:56 م, الأربعاء, 18 مارس 20 10:56 م, الأربعاء, 18 مارس 20

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أكد وزيرة الهجرة نبيلة مكرم الأربعاء تحرك 30 أتوبيسا لإجلاء مصريين من السودان

وقالت وزيرة الهجرة في اتصال هاتفي مع برنامج على مسئوليتي الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى : “30 أتوبيسا تحركوا لنقل أولادنا الطلبة في السودان وفيه تنسيق مع وزارة الصحة للكشف عليهم فور وصولهم والاتوبيسات هتكون مجهزة بالمأكولات والمشروبات، هتتوجه للمعبر البري مع السودان”.

وأضافت: “كان فيه تحرك من الدولة فيما يتعلق بالسماح لهؤلاء العالقين للعودة مرة أخرى لأرض الوطن وتدبير الأتوبيسات والناقلات اللي هتنقلهم.. كان فيه اهتمام لنقل الطلبة إلى مصر”.

وتابعت: “أناشد المواطنين بالتوجه لمعبر وادي حلفا في السودان وبطمنهم هيلاقوا أاتوبيسات في انتظارهم وكذلك وزارة الصحة عند معبر قسطل للكشف عليهم… ولن يتم مغادرة أي أحد من المعبر قبل الكشف عليهم”.

وقالت إنه “تم استعادة 271 مصريا من الكويت أيضا عبر رحلة جوية .. ولسة عندنا عمال هنرجعهم من المغرب وهناك عالقين في الأردن بقدر الإمكان بنحاول نستعيدهم”.

وأكدت أن الوضع في إيطاليا وضع قاسي ومختلف جدا وايطاليا عاملة حظر تجوال وغرامات لمن يتحرك خارج منزله إنما احنا خلاص بكرة الخميس عندنا المطارات بتقفل .

وزيرة الهجرة: إجلاء 200 مصري من السودان وعلى راغبي العودة تسجيل البيانات
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بقلم المال - خاص

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