وزيرة الهجرة تحتفل بالمشاركات في مؤتمر مصر تستطيع بالتاء المربوطة

ولاء البري: أقامت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، حفل استقبال للنابهات المصريات المشاركات في مؤتمر "مصر تستطيع بالتاء المربوطة" مساء السبت بفندق الماسة بمدينة نصر. يذكر ان المؤتمر تنظمه وزارة الهجرة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح ا

ولاء البري:

أقامت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، حفل استقبال للنابهات المصريات المشاركات في مؤتمر “مصر تستطيع بالتاء المربوطة” مساء السبت بفندق الماسة بمدينة نصر.

يذكر ان المؤتمر تنظمه وزارة الهجرة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

حضر الحفل عدد من الوزراء وسفراء الدول الأجنبية وقيادات الرأي ورؤساء التحرير والإعلاميين والشخصيات العامة.

وحرصت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، على إجراء حوارات مع المشاركات والضيوف طوال مدة الحفل.

وأشادت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة بحرص سيدات مصر المهاجرات واللاتي لهن دورا كبيرا في تنمية العديد من دول العالم، على المشاركة في مؤتمر “مصر تستطيع بالتاء المربوطة” للاستفادة من خبراتهن في تنمية المجتمع المصري على كافة المستويات.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة أن المؤتمر ترجمة عملية لإعلان الريس عبد الفتاح السيسى عام 2017 عاما للمرأة المصرية، كما أنه نموذج للتعاون بين الوزارة والمجلس القومى للمرأة صاحب مبادرة ” التاء المربوطة”.

وأضافت الوزيرة أن المؤتمر يهدف للاستفادة من تجارب النابهات المصريات في المجالات كلها لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة ” مصر 2030 “.

المعروف أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، سيفتتح مؤتمر “مصر تستطيع بالتاء المربوطة” صباح اليوم الأحد، بقاعة الأندلوسيت بفندق الماسة بمدينة نصر.

يشارك في المؤتمر 30 سيدة مصرية من النابهات الناجحات في الخارج ممن يمتلكن تجارب علمية وخبرات كبيرة في مختلف المجالات، وممن شاركن في صياغة حياة أفضل لبلاد المهجر.