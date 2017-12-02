وزيرة الهجرة تتواصل مع ميلانو لإرجاع طفلين لأمهما

وزيرة الهجرة: سنتخذ الإجراءات القانونية لاستئناف الحكمولاء البريوصلت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لمشكلة المواطنة المصرية تريزة وديع فريد، المقيمة بميلانو بإيطاليا، وذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي، من خلال فيديو للمواطنة تذكر فيها مشكلتها وتطالب بتدخل الوزارة وتقول إنها عان

وزيرة الهجرة: سنتخذ الإجراءات القانونية لاستئناف الحكم

ولاء البري

وصلت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لمشكلة المواطنة المصرية تريزة وديع فريد، المقيمة بميلانو بإيطاليا، وذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي، من خلال فيديو للمواطنة تذكر فيها مشكلتها وتطالب بتدخل الوزارة وتقول إنها عانت من عدم التفاهم مع زوجها وتم الانفصال، وذكرت أيضا أن الإخصائيين الاجتماعيين فى ميلانو قدموا مستندات تم بموجبها انتزاع حضانة أبنائها البالغين عشر وست سنوات.

وعلى الفور تواصلت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بالقنصل العام بميلانو السفير إيهاب أبو سريع الذى أطلع وزيرة الهجرة على تفاصيل الموقف، وهى كالتالي، وفقا المحاضر الرسمية: ” تلقت البلدية شكوى رسمية من مدرسة الطفلين بتعرضهم لإصابات وآثار عنف متكررة ظاهرة على جسديهما، مما استلزم استدعاء الأم الحاضنة للطفلين، والتى أشارت الى أنها تعانى من إصابة فى قدمها، وتقوم على تربية الطفلين بمفردها، فتم ايداع الاسرة المكونة من الام والطفلين أحد دور الرعاية لمدة ثلاثة أشهر، وأظهرت كاميرات المراقبة قيام الأم بضرب أبنائها، وبناء على هذه الفيديوهات تقدم الاخصائيون الاجتماعيون للمحكمة بهذه الأدلة، حيث استندت المحكمة إليها لاستصدار حكمها بإبعاد الطفلين عن حضانة الأم وفقا للقانون الإيطالي.”

واتفقت مكرم مع القنصل العام بميلانو على استقبال السيدة اليوم لسماع القصة من جانبها، مؤكدة ضرورة البدء فورا فى الإجراءات القانونية لاستئناف الحكم، مشيرة الى أنه حتى لو ثبت خطأ الأم، فإننا لن نترك القضية وسنتابع الخطوات القانونية اللازمة سعيا لعودة الطفلين لها.