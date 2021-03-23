اقتصاد وأسواق

وزيرة الهجرة تتلقى تقريرا عن ملتقى «اشتغل فني» لتوظيف شباب المنيا

نظمه برنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني TVET EGYPT بوزارة التجارة والصناعة
سلوى عثمان 3:03 م, الثلاثاء, 23 مارس 21 3:03 م, الثلاثاء, 23 مارس 21

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تلقت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الهجرة، تقريرًا عن ملتقى التوظيف الذي نظمه برنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني TVET EGYPT بوزارة التجارة والصناعة، لشباب التعليم الفني والتدريب المهني بمحافظة المنيا .

يأتي ذلك انطلاقا من مشاركة وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج في المبادرات الرئاسية “حياة كريمة” الرامية إلى توفير حياة أفضل للمواطن بكافة محافظات الدولة المصرية، واستكمالا لجهود الوزارة في توعية الشباب بمخاطر الهجرة غير الشرعية والعمل علي توفير بدائل آمنة من خلال المبادرة الرئاسية “مراكب النجاة” تحت شعار ” اشتغل فني”.

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كما تلقت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الهجرة تقريرًا عن ملتقى التوظيف الذي نظمه برنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني TVET EGYPT بوزارة التجارة والصناعة لمتابعة الهجرة غير الشرعية بوزارة الهجرة.

وحقق الملتقى نجاحًا كبيرًا تحت رعاية اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا.. حيث افتتح فعاليات ملتقى اشتغل فني في ١٨ مارس ٢٠٢١، وذلك على هامش الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة المنيا.

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يأتي تنظيم الملتقي ضمن جهود وزارة الهجرة المستمرة في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية “مراكب النجاة”.. ولتحقيق أهم عناصر مبادرة اشتغل فني المعني بتدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل في ركن أساسي لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وذلك للارتقاء بمستوى خريجي التعليم الفني والتدريب المهني، لتوفير العمالة الفنية الماهرة.. كأحد مستهدفات استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة (رؤية مصر ٢٠٣٠)، لتلبية احتياجات المشروعات القومية

فضلاً عن إيجاد قنوات بديلة للشباب من خلال توفير فرص عمل ملائمة لهم بالمحافظات.. ومن ثم الحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية.

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كما يتم تأهيلهم بما يتماشى مع متطلبات أسواق العمل الإقليمية والعالمية، لفتح قنوات للهجرة النظامية وتصدير العمالة الفنية المدربة للخارج.

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بقلم سلوى عثمان

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