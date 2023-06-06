وزيرة الهجرة تتسلم مقترح مشروع دفن مخلفات الصرف وإنتاج طاقة نظيفة من مصري بأمريكا

تقدم الدكتور مهندس أحمد أبو سيد، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة “أدڤانتك إنترناشيونال كوربوريشن”، بمقترح مشروع دفن المخلفات العضوية من محطات الصرف الصحي.

المقترح بهدف عزل الكربون الناتج عن تلك النفايات، والجدوى الاقتصادية الكبيرة التي ستعود على مصر من هذا المشروع، والعمل على نقل أحدث تكنولوجيا لإنجاح المشروع، بالاعتماد على الخبرات الكبيرة التي تمتلكها الشركة الخاصة به، والتي استطاعت دفن نحو 3 ملايين طن من المخلفات العضوية في لوس أنجلوس.

كما قدم مقترح مشروع المياه الدافئة بالبحر الأحمر وجدوى استغلالها في إنتاج طاقة نظيفة، وتسلمت المقترحين وزيرة الهجرة خلال لقائها معه.

وأكدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، أهمية مقترحات المشروعات الجادة التي تقدم بها المستثمر والخبير المصري أحمد أبو سيد، ذات التكنولوجيات المتطورة، ومن شأنها تحقق فائدة كبرى للدولة، وسيتم مخاطبة الوزارات والجهات المعنية، لإرسال المقترحات للنظر فيها والاستفادة منها بما يخدم خطط التنمية، كما دعته للمشاركة في مؤتمر المصريين بالخارج، المزمع انعقاده بنهاية شهر يوليو المقبل، وكذلك مؤتمر “مصر تستطيع” بالتجارة والصناعة لأفريقيا والجاري التحضير له.

ووجه الدكتور مهندس أحمد أبو سيد دعوة للوزيرة لزيارة ولاية هيوستن وحضور المؤتمر الاقتصادي في شهر ديسمبر، حيث يعتبر المؤتمر فرصة للقاء خبراء من الجالية المصرية هناك في عدد من التخصصات والمجالات المهمة، مثل البترول والصحة والثروة الحيوانية، وكذلك مجال الزراعة، وبناء العلاقات مع نظرائهم في مصر لتبادل الخبرات والاستفادة من تلك التجارب على الأرض.

جدير بالذكر، أن الدكتور مهندس أحمد أبو سيد، حاصل على درجة الدكتوراة في الهندسة الميكانيكية للأجسام الصلبة من جامعة براون بأمريكا عام 1975، وحاصل على درجة الماجستير في الميكانيكا التطبيقية عام 1972من نفس الجامعة، دبلوم متقدم في تكنولوجيا المعلومات والأتمتة من المعهد العالي للبحوث الرقمية والأتمتة بفرنسا عام 1970، وبكالوريوس في الهندسة الميكانيكية كلية الهندسة جامعة القاهرة عام 1967.