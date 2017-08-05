وزيرة الهجرة تتابع مع قنصلية نيويورك حادث مقتل مهاجر في أوهايو

ولاء البري: تواصلت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، فور علمها بحادث مقتل مهاجر مصري في حادث ذات شبهة جنائية ، مع إيلاريا ابنة المواطن المصري المقتول في كلايفلاند، وتواصلت مع القنصلية المصرية، حيث تم التنسيق مع السفير أحمد فاروق القنصل العام بنيويورك والذي قام بالإتصا

ولاء البري:

تواصلت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، فور علمها بحادث مقتل مهاجر مصري في حادث ذات شبهة جنائية ، مع إيلاريا ابنة المواطن المصري المقتول في كلايفلاند، وتواصلت مع القنصلية المصرية، حيث تم التنسيق مع السفير أحمد فاروق القنصل العام بنيويورك والذي قام بالإتصال بشرطة ولاية أوهايو ، والتي أكدت أن المهاجر المصري الذي يُدعى “هشام كامل ” يبلغ من العمر 52 عامًا، الذي لقي مصرعه أمس إثر مقاومته لمحاولة سرقة سيارته في مدينة كلايفلاند بولاية أوهايو.





وقالت مكرم إنها تتابع هي وفريق العمل بالوزارة الحالة، مؤكدة أن مصر تقف في ظهر أبنائها وقت الشدة، سواء كانت شكاوي جماعية أو حتي فردية، وأنها شخصيًا تتابع مشكلات المصريين انطلاقًا من دورها ومسؤوليتها.

ومن جانبه ذكر السفير أحمد فاروق القنصل العام بنيويورك، بأنه تواصل مع الشيف الذى كان أحد شهود العيان الذى أكد أن المهاجر المصري توفى على أثر طلق ناري بعد 4 ساعات من وصوله للمستشفى، مؤكدا أن القنصلية تتابع مع الشرطة الأدلة من شرائط الفيديو للمحلات التى كانت قريبة من مكان الحادث، بالإضافة لشهود العيان لمتابعة الجناة وضبط من ارتكبوا هذه الجريمة.

والجدير بالذكر وصلت بيانات اعلامية لوزارة الهجرة تشير إلي أن مواطن مصري يدعي هشام كامل كان حدد موعدًا مع مشتري لسيارته التي عرضها للبيع على الإنترنت، وعند لقائهما مساء أمس الأول الخميس في المكان المتفق عليه سحب المشتري مسدسا ووجهه إلى كامل، الذي حاول منع المعتدي من إطلاق النار دون جدوى.

وذكر شهود عيان أن أربعة رجال كانوا يحومون حول مكان اللقاء قبل وصول كامل، حيث قام رفاق المعتدي بتفتيش جثة كامل وسرقة محفظته قبل أن يفروا من المكان.