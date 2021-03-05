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وزيرة الهجرة تتابع مع سفارة مصر بالسعودية تحقيقات حادث مقتل مواطن مصري

إثر حادث إطلاق نار عليه بالمملكة العربية السعودية
محمد بدر 11:12 م, الجمعة, 5 مارس 21 11:12 م, الجمعة, 5 مارس 21

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تقدمت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بخالص العزاء إلى أسرة المواطن المصري “عشري محمد حسن” الذي وافته المنية اليوم الجمعة إثر حادث إطلاق نار عليه بالمملكة العربية السعودية، أسفر أيضا عن إصابة ابن شقيقه “حسين سامي محمد حسن”.

وقد قامت وزيرة الهجرة بالتواصل مع السفارة المصرية والقنصلية بالرياض، حيث يتم متابعة كافة التفاصيل القانونية من تحقيقات أولية، بالإضافة إلى متابعة الحالة الطبية للمواطن المصاب حيث استقرت حالته وتم نقله إلى مستشفى شميس في الرياض.

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علما بأن السلطات السعودية قامت بالقبض على المتهم بقتل المواطن المصري وإصابة ابن أخيه، ويخضع المتهم الآن للتحقيقات.

وأضافت الوزيرة أنه سيتم متابعة نقل جثمان المتوفي عقب انتهاء الإجراءات القانونية اللازمة.

مؤكدة الثقة في سير التحقيقات والإجراءات القانونية بالمملكة. وكشفت التحقيقات الاولية ان سبب الحادث خلافًا قد وقع فيما بين مواطن سعودي وبين المجني عليه وابن شقيقه، وهما من محافظة المنيا مركز مغاغة قرية أولاد الشيخ، وكان الخلاف على إثر نقل حمولة خضراوات وانتهى الأمر بإطلاق السعودي الأعيرة النارية عليهما؛ ما أسفر عن مقتل الأول وإصابة الثاني.

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بقلم محمد بدر

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